Le dieron diez años de cárcel por violar a su medio hermana

Cuando ocurrió el abuso, en 2016, la víctima tenía 14 años, y el acusado, 38.

Para la Cámara del Crimen 1 de San Luis, las pruebas recolectadas permitieron probar que Hugo Menceguez violó a su medio hermana en enero de 2016, cuando ella tenía 14 años, aprovechándose de su inmadurez sexual y de la confianza que ella le tenía. Por ello, el hombre de 41 años fue condenado este jueves en forma unánime a diez años de cárcel por el tribunal presidido por Jorge Sabaini Zapata y que completan Silvia Aizpeolea y José Luis Flores.

La sentencia fue leída antes de las 14, casi un par de horas después de que la defensora oficial de Menceguez, Yanina Del Viso, y la fiscal de Cámara 1, Carolina Monte Riso, concluyeran sus alegatos.

La primera cerró su exposición afirmando que, en efecto, había habido un delito, que su pupilo consumó valiéndose de la inexperiencia sexual de la chica y sin reparar en el hecho de que es su hermana. Pero indicó que no debían encuadrarlo en un “Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo”, tal es la figura por la que Monte Riso solicitó que lo condenaran y le aplicaran la pena de 13 años de cárcel.

El principal punto de divergencia en la opinión de la defensora y la acusadora fue si hubo consentimiento por parte de la menor. Para la fiscal, no hay dudas de que la chica (que tiene un apellido distinto al condenado) no accedió, que Menceguez se impuso y la intimidó. La tesis de la defensora es que el hombre sedujo a su hermana menor, quien dio el sí para tener relaciones. E interpretó que como el acusado se negó a continuar ese vínculo, porque es casado y tiene una hija, la joven le dio a su madre una versión distorsionada, que fue base de la denuncia.

Monte Riso sostuvo que quedó probado que la violación ocurrió el 4 de enero del mencionado año, entre las 16 y las 18, en un descampado ubicado en el ingreso a la ruta provincial 16. El acusado, a quien la víctima veía de forma frecuente, fue a la casa de su madre y le pidió permiso para llevar a su hermana al trueque de la avenida Lafinur, presuntamente para vender algunas cosas. Pero se desvió de camino, y la condujo al descampado, donde la obligó a sacarse la ropa y la sometió sobre un colchón viejo, refirió.

“No negamos que haya habido una relación sexual. La cuestión es si fue o no consentida”, planteó la defensora. Para sostener esta premisa, dijo que tras la denuncia, la joven fue examinada por dos médicos. La primera doctora que la vio dijo “que no había lesiones evidentes” y que “el himen estaba conservado”, expresó. Y acotó que el pediatra del Poder Judicial Darío Villarroel, si bien indicó que presentaba signos físicos de acceso carnal, asentó que no existían “signos de violencia”.

"Como si no hubiera pasado"

Del Viso también citó la apreciación de la psicóloga de la Comisaría del Menor Sandra Pérez, quien advirtió que la muchacha actuaba “como si no le hubiera pasado lo que contó”. Al respecto, la defensora refirió que esta actitud bien puede deberse a una disociación o bien a que la chica, en efecto, no sentía angustia, porque tal vez los hechos ocurrieron tal como aseguró Menceguez, es decir, en un contexto de mutuo acuerdo.

Consideró que la chica tal vez pudo haber sentido vergüenza por tener que revelarle a su madre el incesto, siendo él, además, un hombre casado, con una hija, que vivía al lado de su casa y con cuya familia había un vínculo permanente.

“En su relato en la Cámara Gesell incorporó datos que no sostuvo en todas las declaraciones”, afirmó Del Viso, y mencionó que, en un momento, ella dijo que la ató a un árbol con un cable y en otro, con una piola, y que del examen no surgió que tuviera lesiones.

También manifestó que la chica aseguró que ya había habido intentos de abuso y que anteayer aseveró haberse sentido sorprendida cuando él la condujo al descampado. “Dijo no recordar si Menceguez estaba violento. Es más, dijo no querer recordar (…) Llama la atención esta falta de memoria, cuando la madre declaró que es un tema del que hablan siempre (…) Dijo que no pidió auxilio, y que no le llamó la atención que le pidiera que se sacara la ropa”, refirió Del Viso, recapitulando algunos puntos de la declaración que la muchacha dio el miércoles.

Por su parte, la fiscal indicó que el examen médico, las pericias psicológicas hechas a la víctima y la declaración en Cámara Gesell, donde la chica narró el suceso, sumadas al testimonio que dio anteayer ante el tribunal, acreditan la existencia del hecho. En Cámara Gesell y ante los jueces, ella señaló a su hermano como autor.

El pediatra Villarroel concluyó que presentaba desfloración del himen y un desgarro reciente, compatible con la fecha en la que la menor dijo que fue el ataque. “Tiene signos de acceso carnal”, manifestó la fiscal para cerrar ese punto. Además, mencionó el informe de la responsable de la Cámara Gesell, Marisa Samper, quien consideró que la adolescente también presentaba, desde lo psicológico, “signos compatibles con abuso sexual”.

Indicó que esta profesional observó mecanismos de regresión y de desafectación emocional y que lo expresado por la psicóloga Pérez es coincidente en ese punto. Refirió que, según explican los profesionales de esa disciplina, esto responde a una disociación emocional, que habitualmente las víctimas de hechos traumáticos aplican para no sentir dolor y poder continuar con su vida.