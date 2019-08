Hay más de 100 inscriptos para la primera jornada feminista

A solo un día de la Primera Jornada de Debate “Feminismos, Derechos y Política”, más de 100 personas se inscribieron para participar de la disertación de varias de las figuras emblema de la lucha feminista y por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Será este viernes a partir de las 9 hasta las 22 en la sala de cine de la Terminal de Ómnibus Ediro. La inscripción es libre y gratuita.

Entre las invitadas están la especialista en tocoginecología, Stella Maris Manzano, abanderada de la campaña, cuyo nombre quedó marcado en el movimiento feminista cuando participó del aborto de una chica de 15 años, que llegó a la Corte Suprema y generó juridisprudencia, conocido como el caso FAL, por las iniciales de la adolescente. También estará Nina Brugo Marcó, una de las "históricas" del movimiento que fue redactora del proyecto de ley de la Campaña Nacional. Las acompañará otra referente muy importante en San Luis, Lily Manini, presidenta de la Asociación por los Derechos de la Mujer (Adem).

Érica Laporte, quien es locutora y conduce el programa "No Tan Santas" en Radio FM Lafinur, representa a la ONG Regional San Luis de la Campaña Nacional que organiza el encuentro. "La verdad es que superó todas nuestras expectativas. Creo que esperábamos un número de asistentes así, pero cuando lo ves plasmado te sorprende en la cantidad de gente que se inscribió, porque son temáticas sensibles que por ahí generan alguna que otra polémica, pero la realidad es que hay que hablarlas y que la sociedad tenga esa participación me parece buenísimo", expresó Laporte.

La elección de las disertantes "la pensamos en principio para tener la visión de nuestras compañeras históricas de campaña que no habían venido a San Luis a hablar de estos temas. Por eso invitamos a Brugo, que es una de las pioneras creadoras de la Campaña, y Manzano, tan importante en ampliación de derechos y en aclarar el aborto legal por causales".

Además participará de las mesas de debate Constanza Lupi, de la Fundación Huésped, que hablará sobre ESI (Educación Sexual Integral) e ILE (Interrupción Legal del Embarazo). Asimismo expondrán profesores, periodistas y profesionales de la carrera de Comunicación Social sobre periodismo con perspectiva de género. Los movimientos juveniles políticos tendrán su espacio de debate con Ayelén Mazzina, Ivana Serrano y Eugenia Catalfamo, entre otros.

"Me parece que crear estos ámbitos de discusión y debate, en donde nos encontramos los diversos feminismos abiertos en nuestros derechos y luchas, era necesario y urgente, y formar parte de esto me emociona. Me tiene sin dormir, pero estoy feliz de que se haga", cerró Laporte.