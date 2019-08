Las pastillas son el método anticonceptivo más usado por las puntanas

Según una encuesta de El Diario, las mujeres prefieren utilizar los comprimidos hormonales. Los profesionales coinciden en que son los más elegidos, pero que no protegen contra enfermedades.

En las farmacias y centros de salud la oferta de anticonceptivos es amplia, pero la gran mayoría de las opciones está destinada a las mujeres y son, generalmente, métodos hormonales que no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual (ETS). Y, si bien la responsabilidad debería recaer en ambos miembros de la pareja, los datos recabados reflejan otro panorama. Según una encuesta realizada por El Diario, lo más elegido son las pastillas anticonceptivas, comprimidos de hormonas que deben ser tomados por la mujer a lo largo de todo el mes; mientras que el único método destinado a los hombres y que además ofrece cobertura contra las ETS, el preservativo, tiene hoy precios poco accesibles y los farmacéuticos aseguran, también, que sus principales consumidoras son mujeres. La responsabilidad, entonces, parecería estar inclinada para un solo lado.

Sobre la preferencia de pastillas, la ginecóloga Yolanda Bertazzo (jefa del Programa Salud Sexual y Reproductiva) manifestó que se debe a muchos factores, principalmente, a que son las de mayor oferta, las entregan gratuitamente en los centros de salud de la provincia y son de venta libre. Además, no dependen de una tercera persona para tomarlas, son menos invasivas, es la manera más simple de resolver la situación y la mayoría de las obras sociales las cubren en su totalidad, según la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable Nº 25.673.

"Para optar por cualquier método anticonceptivo lo recomendable siempre es acercarse a un centro de salud para tener una buena consejería, porque no todos los organismos son iguales. Es importante conocer cuáles son los riesgos, las contraindicaciones, las indicaciones, los controles, todo. Asimismo, quien debe elegir el método anticonceptivo es la persona que lo va a llevar adelante, no debe dejarse influenciar por los demás", especificó Bertazzo, y agregó que, en general, a la hora de tener relaciones sexuales las personas piensan en evitar el embarazo y no tienen en cuenta las enfermedades de transmisión sexual.

La médica ginecóloga explicó que a través del programa llegan a todos los centros de salud dos tipos de anticonceptivos orales hormonales combinados; uno de ellos es el gestágeno levonorgestrel y, el otro, el gestodeno.

“Para las mujeres que están en el período de lactancia contamos con dos: el desogestrel y el levonorgestrel. La lista es muy amplia y hay para todas las personas que los necesiten en distintas circunstancias. Las que tienen más salida son las pastillas que vienen en 21 comprimidos y los inyectables mensuales”, afirmó y aclaró que en el sector público trabajan con esas dos variedades; y si alguna mujer necesita otro tipo de variedad la tiene que comprar.

“Existe una gran diferencia entre lo que se da en el sector público y en el privado; qué es lo que más conviene y lo más barato. Lo más caro no siempre es lo mejor, sobre todo para las adolescentes, ya que la cantidad de estrógenos que tienen que tomar es la que tienen las pastillas que nosotros entregamos”, aseveró.

Otras opciones

Entre los métodos incluidos en del programa provincial también están los inyectables mensuales y trimestrales; el anticonceptivo de emergencia; los implantes subdérmicos; dos variedades DIU; el GIU, que consiste en un sistema intrauterino que incluye un compuesto hormonal; y los preservativos.

“Contamos con un solo compuesto en cuanto a los inyectables mensuales, no vienen con marca, es el de tercera generación. Los que se usaban antes están prácticamente en desuso y tratamos de que los dejen porque son de muy alta dosis”, dijo Bertazzo.

Respecto a la pastilla de emergencia, aseguró que se puede usar cuantas veces quieran. “Si una mujer mantuvo una relación sexual y se rompió el preservativo o ninguno de los dos tuvo cuidado, se puede tomar. La única advertencia es que no se puede usar como método anticonceptivo regular y tomarla, por ejemplo, 5 o 6 veces por mes, porque no conviene. Sirve nada más para resolver lo inmediato, hay que tomarla lo antes posible, dentro de las 48 horas”.

Por otro lado, el implante subdérmico se encuentra disponible en muchos centros de salud. “Lo tienen en casi todos los de la provincia. Para ponerlo están autorizadas las obstétricas, que hicieron una capacitación; también lo hacen los médicos generalistas, clínicos, pediatras y ginecólogos. Se coloca con una jeringa, se hace con una pequeña anestesia local en la parte interna del brazo que no es el más hábil. Son menos de 5 minutos de colocación, es una pequeña varillita, muy flexible, que contiene una hormona de liberación lenta y dura 3 años”, explicó la médica y añadió que puede generar alteraciones en la menstruación, es probable que la mujer no tenga sangrado o tenga pequeños sangrados. También mencionó que no es lo ideal para las mujeres con sobrepeso o con obesidad.

Según la ginecóloga, un aspecto importante es informarse bien antes de ponérselo porque “el implante subdérmico es de muy alto costo, se compra a precio dólar y a veces las jovencitas se lo colocan y a los dos meses quieren sacárselo. En todos los centros de salud de la provincia es gratuito, aunque hay que cumplir algunos requisitos”.

La ginecóloga Bertazzo explicó que al DIU se lo puede colocar cualquier persona, no hace falta que tenga hijos.

“La responsabilidad de los cuidados siempre recae en las mujeres. Hasta que no cambiemos esta historia de ser las responsables de cuidar de todo, los hombres siempre estarán libres del cuidado reproductivo. Tenemos que empezar a exigir que se cuiden, que se pongan algo tan simple como un preservativo, o que se hagan la vasectomía. Además es el único método que protege a las personas de las ETS, y debe usarse en todos los tipos de contacto: anal, vaginal y oral”, aseveró. La médica también agregó que no hay faltantes en ningún centro de salud de la provincia, y que otro insumo disponible es el test de embarazo.

Ligadura tubaria y vasectomía



Otras opciones para evitar el embarazo son la ligadura tubaria en mujeres y la vasectomía en hombres. “Para ambos procedimientos se necesita un quirófano y pedir turno; por eso quizás es el método que más demora. Se realizan en la maternidad y en los hospitales de Merlo y Villa Mercedes. Durante esta semana comenzaremos con una vasectomía en la Maternidad Teresita Baigorria, antes no se hacía porque no había un urólogo, pero la institución ya cuenta uno”, especificó Yolanda Bertazzo.