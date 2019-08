Cristian Soloa grabó en La Casa de la Música

Ya no es aquel muchachito de 21 años que ganó "Operación triunfo" en 2009. Hoy, Cristian Soloa es un músico formado, con diez años de carrera que, según asegura, lo ayudaron a madurar y “foguearse” en el ambiente musical. Y que está a punto de estrenar su tercer material, un EP grabado en La Casa de la Música, en Villa Mercedes, donde se atreve a inmiscuirse nuevamente en el folclore, el ritmo donde más cómodo se siente.

Con ese género, Soloa inició su carrera, pero por recomendación de sus profesores del programa, los “coachs”, viró para el lado de la balada pop, un estilo que se adaptaba mejor a su tono de voz. Más seguro como músico, este nuevo trabajo -que aún no tiene nombre- fusiona ambos géneros y refleja su esencia.

“Para mí siempre fue una materia pendiente grabar en ese estudio maravilloso. Es una energía muy poderosa la que hay ahí", dijo el mendocino que registró en Mercedes las voces y algunos instrumentos. "Ahora hay que ver cómo lo recepciona la gente”.

El material fue escuchado por amigos y gente querida de Cristian, quienes se mostraron muy conformes y a gusto con el nuevo estilo. “Lo hice con mucho amor, con mucha dedicación y tiempo, hace bastante que vengo trabajando, me tomé el tiempo para arreglar las canciones y les puse mucho de mí. Veo un crecimiento en comparación con los dos discos anteriores. Yo me siento muy conforme”, aseguró.

El disco refleja mucho mejor el estilo del cantante y su espíritu folclórico. “Gracias a Dios conseguí grabar dos discos, pero siempre me quedó esa materia pendiente”, comentó y adelantó como primicia a etc. que hay una canción que combina el trap con una zamba. “Es algo que suena raro, distinto; pero es un sonido que está muy bueno y también en el contenido”, explicó.

La mayoría de los temas ahora son de su autoría, algo que antes no podía hacer. “Es un gusto que me estoy dando. En todo este tiempo maduré a nivel composición, es un plus en mi carrera”, dijo el joven que señaló que el nuevo trabajo tiene mucho de él.

El material también servirá como bisagra, explicó el artista, entre su anterior estilo y el nuevo. Así, Cristian tendrá mayor libertad en el escenario y podrá interpretar los clásicos con los que el público lo reconoce.

“Vengo de cuna de guitarreros y cantores. Creo que este es el disco de transición de dos estilos, para tener esa excusa de que la gente me reconozca cantando folclore. Hasta hace un tiempo me conocían solo por el pop, considero que la Argentina no es un país donde se valora este estilo; sí el folclore, hay muchos festivales y otras posibilidades”, explicó. Cuando arranque el calor, más cerca del verano, el material estará en venta y también en las plataformas digitales. Además planea organizar una gira de presentación por distintas provincias.

Este año se cumplió una década desde que Cristian ganó "Operación triunfo". El cantante admite que la suerte estuvo de su lado, pero también supo acompañarla con esfuerzo y, claro, talento. “Me agarró un golpe de suerte muy joven, tenía 21 años.

Pero creo que un programa no te da todo y no te garantiza que vas a ganar dinero ni ser famoso, es una vidriera para que la gente te conozca y escuche tu nombre. Fue un impacto mediático muy fuerte y después de ahí nunca bajé los brazos”, recordó.