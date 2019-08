Martina del Trecco sigue deslumbrando en River

Mientras espera el arranque del campeonato, en teoría estipulado el 15 de setiembre, la villamercedina Martina del Trecco sigue deslumbrando en la Primera División Femenina de River Plate. La delantera, de 17 años, marcó dos nuevos goles en el último amistoso del "Millonario" ante Ferro Carril Oeste y viene pidiendo pista para aparecer en el 11 titular.

"Generalmente los miércoles jugamos amistosos contra los varones, pero esta vez se dio que enfrentamos a Ferro. A mí me tocó ingresar en la segunda parte y la verdad que me sentí muy cómoda, tuve la suerte de poder convertir”, le contó Martina a El Diario de la República.

El compromiso ante el "Verdolaga" se desarrolló el fin de semana en el predio de Pontevedra y finalizó 5-0 favorable a las dirigidas por Daniel Reyes, quienes esta temporada buscarán alcanzar el título que se les escapó la última fecha del torneo anterior ante UAI Urquiza, ganador del certamen.

Martina, ex Aviador Origone de Villa Mercedes, se sumó a River a principios de mayo, con el objetivo de afianzarse, crecer como futbolista y poder brillar en el club de "sus amores".

"Estoy contenta y feliz porque me adapté rápido. Mis compañeras me dan confianza, por ahí me hablan y me ubican en la cancha cuando no entiendo algo. Creo que el equipo está muy bien, pero todavía faltan mejorar algunas cosas”, manifestó la sanluiseña.

Con respecto a su desempeño y lo que Reyes le pide cada vez que pisa el césped, señaló: "Él forma los equipos y antes de salir a la cancha nos muestra en qué puesto vamos a ir cada una. Yo juego como extremo por izquierda y no me pide nada en particular; por ahí que rote más con la lateral".

El 19 de julio firmó su primer contrato en "La Banda", y recordó: "Después de un entrenamiento Daniel (Reyes) me llamó a mí y a una compañera y nos dijo que íbamos a firmar, sentí una alegría enorme; orgullo porque nunca pensé que en tan poco tiempo iba a poder hacerlo. Ese día mis papás cayeron de sorpresa, así que todos estábamos muy felices".

Frente a la puerta se encuentra el primer torneo profesional de fútbol femenino en Primera División A (AFA) y la villamercedina nota un cambio en el ambiente. "Se dio un paso importante y hubo un cambio. Ahora el femenino se está mostrando un poco más y eso es muy bueno para nosotras", dijo.

Martina, en su primer año en River, quiere convertirse en una pieza siempre útil para los de Núñez. Por ahora, sigue sumando minutos, experiencia y goles para que el DT la tenga en cuenta.