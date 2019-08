Puntanos en los 21K de Buenos Aires: de los nuestros, los más rápidos

Los 21K de Buenos Aires 2019 serán inolvidables para algunos atletas. Es el caso de Carlos Vidal y Andrea Quiroga, que fueron los primeros corredores de San Luis en cruzar la meta.

Vidal se dio un gustazo. Largó entre los elite y terminó 29º en la general (28º en la clasificación masculina) con 1h09m15s (neto: 1h09m09s). "Fue un día soñado. Cuando llegué recuerdo que me agarré la cabeza porque no lo podía creer. Fue un instante inolvidable", contó Vidal.

Esa marca le permitió alcanzar el 1º lugar en Media Maratón del ranking permanente de la Federación Atlética Sanluiseña, que comenzó a realizarse en 2017. Deja atrás el 1h10m35 de Pedro Barroso en La Pedrera, el 30/04/2017. “De todas maneras, había un registro de Sebastián Balmaceda de 1h09m34s en Pampa Traviesa hace un par de años atrás”, agregó Carlos.

En damas, se destacó Andrea Quiroga, quien terminó 33º en la general femenina y 21º entre las argentinas. Su tiempo fue 1h28m01s (neto: 1h27m38s).

"Muy contenta con el resultado, sobre todo porque no busqué un tiempo, sino más bien disfrutarla. Siempre me gusta estar en esta clase de carreras para medirme con las mejores. Además fui 7ª en mi categoría (35 a 39 años) así que todo fue positivo", dijo la villamercedina, que venía de tener una importante performance en los 15K de New Balance, también en Buenos Aires.