En Villa Mercedes corrieron la "Sampacho - Bulnes Virtual"

Muchos atletas de la provincia, principalmente de Villa Mercedes, encontraron en las carreras virtuales una manera de amenizar la espera hasta que vuelvan las competencias propiamente dichas. En los últimos días, corredores de la ciudad de la Calle Angosta participaron en la tradicional "Sampacho - Bulnes", que este año por la pandemia también fue "Virtual". Y los más destacados fueron Sebastián Balmaceda y Luis Báez, segundo y tercero en Caballeros; y Anabel Beltramo, quinta en Damas.

¿Cómo es la modalidad virtual? Cada participante corre en su ciudad de residencia en cualquier lugar del mundo, respetando normativas y protocolos vigentes allí, y envía su registro (tiempo/distancia) a la organización para una clasificación, que es más bien simbólica.

Con respecto a la "Sampacho - Bulnes Virtual", los 13K —distancia que tiene esa competencia para unir ambos pueblos— podían hacerse del jueves 13 al domingo 16 de agosto. Por ejemplo, Sebastián Balmaceda corrió en la ruta que une Liborio Luna con Villa Mercedes y clavó el reloj en 44'13". Con esa marca terminó segundo en la general (el ganador fue Osvaldo Almeida de Jovita) y ganó la división 35 a 39 años. “Lo tomé como un test. Es raro ir corriendo solo por la ruta, pero quería ver cómo estaba parado", dijo el villamercedino, que participó por primera vez en esta clase de competencias.

Con respecto a cómo se sintió a lo largo de la corrida, Balmaceda dijo: "Arranqué a 3'10" los primeros cuatro kilómetros, después tuve un problemita en los lumbares y empecé a correr a 3'40"/3'50"; y en un momento pensé en parar. Me pregunté, ¿para qué me estoy castigando solo, de puro gusto? En el kilómetro 9 comencé a sentirme mejor, calculo que el pinzamiento se fue porque a partir de ahí pude empezar a mover las piernas de nuevo. Y me terminó dando un promedio de 3'24". Pero creo estoy para correr más fuerte".

En tercer lugar de la general masculina terminó otro corredor de Villa Mercedes: Luis "Kily" Báez, mucho más acostumbrado a esta clase de carreras. Desde hace varias semanas viene participando en las "Virtuales". Esta vez completó los 13K en 47'14".

No menos importante fue la labor de Jesús Rubertoni (6º - 1º en 25 a 29 años), Francisco Gualdoni (7º), Marcelo Arboleda (8º - 1º en 30 a 34 años ) y Martín Becerra (9º), todos villamercedinos en el Top 10 de la carrera. Además, Luciano Zanino ganó en 20 a 24 años y Fernando Imperiale en 65 a 69 años.

En la rama femenina, hubo dos atletas de Villa Mercedes en el Top 10. Anabel Beltramo, también asidua participante en las carreras virtuales, finalizó 5º con 1:04'33". Romina Aguilera fue la otra villamercedina destacada: terminó séptima con 1:06'59" y ganó la división 25 a 29 años. También logró el triunfo en su categoría (45 a 49 años) Verónica Romero.

Campeonato a distancia

Atletismo Santiago del Estero se animó a más y organizó un campeonato virtual de tres fechas. El último fin de semana se corrió la primera prueba 5K y hubo dos villamercedinos que participaron: "Kily" Báez terminó cuarto en la general y segundo en 40 a 44 años con 16'55"; y Anabel Beltramo fue decimotercera en la carrera femenina y segunda en 40 a 44 años con 24'40".