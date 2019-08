Más de 500 alumnos van a los secundarios en los parajes

De andar horas a caballo o esperar un transporte en la ruta durante la madrugada a la comodidad de tener la escuela cerca. Esa es la transformación que vivieron 503 chicos que actualmente concurren a alguna de las flamantes 69 escuelas secundarias generativas que el gobierno provincial abrió en los parajes. En el Ministerio de Educación informaron que aproximadamente el 40 por ciento de esos alumnos ya no iba a la escuela por esas grandes distancias que tenían que hacer para estudiar.

En julio del año pasado, dentro del mega plan "Sueños Puntanos", el gobernador Alberto Rodríguez Saá había anunciado la creación de 149 escuelas secundarias generativas en los distintos parajes de la provincia. Con un acto en Represa del Carmen, el 1º de octubre pasado comenzó la implementación de un proceso que se ejecuta de forma paulatina, pero que ya deja resultados positivos a la vista.

"Hasta ahora se han ejecutado 69 escuelas con secundario generativo en 16 circuitos que tenemos armados en todo el territorio provincial. Hay más de 500 alumnos estudiando y se van sumando constantemente", aseguró Teresita Ibáñez, jefe del Subprograma Educación Rural.

Luego continuó: "La ruralidad no tiene una gran matrícula pero hay que ver que muchos de estos chicos no iban a ninguna escuela antes. El gran problema era las distancias que tenían que recorrer para estudiar en otra localidad. Iniciaron el ciclo lectivo, pero sus padres no pudieron pagar más el transporte y tuvieron que abandonar. Abriendo estos secundarios generativos recuperamos la escolaridad de muchos chicos. Un 40 por ciento de estos alumnos no estaba yendo a la escuela".

Indicó que este inconveniente también produjo que varias familias se desmembraran, ya que la situación hacía que parte de la familia se mudara con el chico a la localidad donde estudiaba, mientras su padre se quedaba trabajando.

"Esta iniciativa también ha logrado volver a reunir a esas familias. La reacción de los padres cuando vamos a inaugurar las escuelas es realmente emocionante. Son muy agradecidos con el Gobierno. Tienen una alegría inmensa de poder mandar a sus hijos cerca de sus hogares y de acompañar esta etapa de sus chicos. Esto le cambia la vida también al paraje porque abrir una escuela enciende una luz en el lugar. También puede generar un cambio en el núcleo familiar, porque los chicos pueden transferir sus conocimientos", aseguró Ibáñez.

En una iniciativa en la que parecen quedar todos incluidos en los beneficios, no podían quedar afuera los docentes. Aseguraron que por cada uno de los 16 circuitos (que está integrado por entre cuatro y seis escuelas) se necesitan cubrir seis cargos docentes. Es decir que actualmente con las 69 escuelas funcionando, hay 96 maestros que fueron incluidos al sistema educativo provincial.

"Muchos pudieron conseguir trabajo cerca de sus domicilios y eso es muy importante. Para esta iniciativa a veces cuesta conseguir los profesionales en ciertos lugares para cubrir los cargos, pero este programa ha sido muy oportuno en cuanto a lo laboral", afirmó la funcionaria y recordó una anécdota: "Hay una historia muy emocionante en el paraje Aguada de las Ánimas. Para llegar ahí hay que pasar a Córdoba y volver por un camino a San Luis. Está casi en el límite con Córdoba y La Rioja.

En el secundario que abrimos ahí trabaja un docente de lengua y literatura, que nació, se crió e hizo el primario en ese paraje. Gracias a esto pudo volver a su casa".

En el Ministerio de Educación manifestaron que ya tienen todo programado para la apertura de los siguientes circuitos que contendrán a las 80 escuelas faltantes con las que cumplirán la promesa del Gobernador. Sin embargo, aclararon que armar de manera correcta el proyecto no es una tarea fácil, pero que se lleva adelante de forma paulatina.

Por último Ibáñez dio su opinión sobre la importancia de la apertura de estas escuelas: "Este programa pensado por el Gobernador es espectacular, porque le da la posibilidad a todos estos chicos de tener un título secundario, con la importancia que tiene hoy para la búsqueda laboral. Esta iniciativa les brinda la misma posibilidad que los chicos de las ciudades y provoca que los parajes no mueran, porque la gente que puede, en muchos casos, se va del lugar".

Los alumnos que corresponden a cada circuito