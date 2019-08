El ciclismo de luto, falleció el belga Bjorg Lambrecht

El ciclista belga Bjorg Lambrecht, de 22 años, falleció este lunes tras sufrir una caída durante la disputa de la tercera etapa de la Vuelta a Polonia, de 150,5 km de recorrido ente Chorzow y Zabrze, anunció su equipo, el Lotto-Soudal.

"La mayor tragedia que podría pasar para la familia, amigos y compañeros de Bjorg ha ocurrido... Descansa en paz Bjorg", anunció el equipo belga en su cuenta Twitter minutos después de que la prensa polaca hubiese informado del fatal accidente.

El accidente ocurrió en el kilómetro 30 de la etapa, cuando Lambrecht chocó contra una estructura de hormigón que estaba situada en el arcén de la carretera.

Los equipos de emergencia trataron de reanimarle in situ y poco después el ciclista fue trasladado en estado crítico en helicóptero a un hospital de la ciudad de Rybnik (sur), donde falleció horas más tarde cuando estaba siendo operado, según la web polaca Onet.

"Hoy, el resultado de la carrera no tiene importancia", declaró el velocista alemán Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), dado como vencedor de la tercera etapa tras la descalificación del holandés Fabio Jakobsen (DQT).

