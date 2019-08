Julia Sebastián ya tiene su pase a Tokio con récord sudamericano

La nadadora santafesina Julia Sebastián consiguió hoy su pasaje a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con una marca que significó el record sudamericano y le permitió avanzar a la final de 100 metros pecho de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

En la pileta del natatorio de la Villa Deportiva Nacional, Julia Sebastián nadó a un ritmo espectacular para conseguir un triple premio: se clasificó a la final de este martes por la noche, con un tiempo de 1m06s98, que además fue récord sudamericano y significó la marca A para asegurar su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"No lo puedo creer, me pude mantener adelante en la carrera y no lo puedo creer. Trabajé muy duro para estar acá", expresó emocionada en declaraciones al canal TyC Sports.

Sebastián terminó primera en su serie, por delante de la estadounidense Molly Hannis y la brasileña Jhennifer Alves, que también estarán en la final de este martes por la noche.

En tanto, Pignatiello, una de las mayores esperanzas argentinas en pileta, se clasificó también a la final de los 400 metros libres con un tiempo de 4:12.23.

La argentina ganó su manga y fue seguida por la canadiense Alyson Ackman y la mexicana Allyson Macías.

A partir de las 22:37 (hora argentina), la joven de apenas 19 años, que ya tiene su lugar asegurado en Tokio 2020, tendrá la oportunidad de volver a subirse a lo más alto del podio