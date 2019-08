Caso Domínguez: un testigo dejó mal parado al acusado

En el juicio oral por el asesinato de un policía, el testigo dijo que la ex de Ricardo González le contó que el hombre le hacía escenas de celos por la víctima.

Williams Díaz contó que en los dos meses que compartió guardia en la Comisaría del Menor con Fabiana Palacios, la ex del acusado de matar al auxiliar Rodolfo Domínguez, solo una vez hablaron largo y tendido. Fue poco después del homicidio del policía y poco antes de que a él lo transfirieran a otra seccional. Esa única charla de la que dio algunos detalles ayer ante la Cámara Penal 1 de Villa Mercedes no dejó muy bien parado a Ricardo Ariel González. Según el testigo, la mujer le confió que un tiempo antes de que asesinaran al efectivo, el acusado, por aquel entonces su pareja, estaba al tanto de que en algún momento ella le había sido infiel con la víctima. Y, para González, al parecer, eso no era un detalle menor, puesto que cada vez que él sospechaba de algún engaño de su parte "el tema Domínguez" salía a la luz y, de la mano, nacía una nueva escena de celos.

El ex policía declaró que pasados unos días del homicidio del efectivo, ocurrido el 27 de junio de 2015, la auxiliar se le acercó y le pidió algo que nunca había hecho: quería comentarle algo. Díaz era chofer de la patrulla de la Comisaría del Menor. "Fue un día que yo estaba con un oficio. Cuando estaba en el auto, Palacios vino y me pidió salir con ella en el móvil", contó. A la cuadra y media, cuando circulaba por avenida 25 de Mayo, le planteó lo que la inquietaba. Estaba nerviosa, preocupada, incómoda.

La mujer, según el testigo, le preguntó si él podía ponerla en contacto con alguien de la brigada de Investigaciones, puesto que él había trabajado antes ahí, porque tenía una especie de hipótesis sobre el asesinato de Domínguez.

"Me dijo que había notado algo extraño, particular, porque unos días o meses antes del crimen la habían estado molestando desde un Facebook, que aparentemente era falso", declaró. La insultaban, le faltaban el respeto. "Me contó que entre los contactos que tenía ese face había varios policías, entre ellos Domínguez", siguió.

Entonces fue ahí cuando Palacios le preguntó a Díaz si no podía ser ese Facebook falso desde el cual habría sido citada la víctima a la esquina donde la mataron a tiros. Ya en la fuerza había trascendido el dato que el auxiliar fue convocado a Guayaquil y Ardiles a través de esa red social para encontrarse con una supuesta mujer.

El Facebook trucho del que le habló la ex del acusado era el de una mujer que decía llamarse Carla Pérez, pero luego cambió a Carmen Pereyra o viceversa. "También me manifestó que desde esa cuenta le habían mandado fotos a su pareja (por ese entonces, González), en las que ella estaba con otro efectivo bailando y que su pareja le había hecho una escena de celos por eso", detalló.

La auxiliar le comentó, además, que González ya sabía que ella lo había engañado con Domínguez, algo de lo que el acusado se había enterado "por rumores". Le contó que después de que al comerciante le llegaran esas fotos de la mujer en un casamiento comenzó a hacerle planteos con respecto a lo de Domínguez (...) Ante peleas de este tipo, por celos, siempre reflotaba el tema Domínguez", dijo.

Díaz declaró que Palacios tenía la hipótesis que el auxiliar había sido asesinado por alguien que no quería a los policías y, aunque no se lo dijo abiertamente a él, en su interior dudaba, sospechaba que su marido, el acusado, pudo tener algo que ver con el crimen.