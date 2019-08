Pidieron prisión perpetua para el acusado de matar a un policía

Todos los caminos conducen a Roma", repitió en varios pasajes de su alegato el fiscal de Cámara Néstor Lucero. Se refería a que todos los testimonios, pruebas e indicios recolectados en la larga investigación por el asesinato del policía Rodolfo Domínguez conducen a un homicida posible. Incluso cuando la Policía y la Justicia siguieron otras líneas investigativas, todos los elementos orientaron hacia el acusado, Ricardo Ariel González. Por eso ayer el funcionario le pidió a la Cámara Penal 1 de Villa Mercedes que condene al comerciante a prisión perpetua. Para los defensores, en cambio, todo eso que al fiscal le da la seguridad para hacer tal afirmación no hace más que sembrar dudas. Dado que, para ellos, la teoría de que su cliente asesinó al auxiliar por un romance que había tenido con su pareja hacía ocho años no tiene asidero. Por ese y otros argumentos solicitaron su absolución.

Al modo de ver de Lucero, tan bien probado está que González fue el asesino que las primeras declaraciones que de alguna manera lo introdujeron en la causa fueron las de dos familiares: una ex cuñada, de apellido Funes, y Fabiana Palacios, su ex pareja. "A los dos días de ocurrido el homicidio Funes lo mencionó y a la semana lo hizo Palacios", repasó.

Eso se dio cuando la ex cuñada le comentó a la Policía que la cuenta falsa de Facebook de "Carla Pérez", desde la que habían citado a la víctima a la esquina donde la mataron, era manejada por el acusado y su hermano, para vengarse de personas con las que habían tenido problemas, por ejemplo, la abogada de Familia que la asesoró cuando se divorció. También se dio cuando Palacios, por voluntad propia, habló con el personal de Investigaciones y les advirtió sobre los movimientos extraños de ese Facebook trucho y su nexo con el homicidio de su camarada.

Los elementos que los peritos informáticos hallaron en las computadoras que secuestraron en la casa del acusado lo confirman, expuso. Además de la imagen de un gato con gafas, la que era usada como foto de perfil del Facebook trucho, también encontraron programas muy específicos diseñados, por ejemplo, para navegar en el anonimato y hasta una carpeta dedicada al comisario Gabriel Molina, con quien el comerciante sospechaba que su pareja lo engañaba.

Es más, en su exposición de más de dos horas, el fiscal indicó que estaba convencido de que Domínguez había sido acribillado con la pistola 9 milímetros que en abril de 2015, tres meses antes del crimen, le robaron a Palacios de su casa. "No es casual que el arma haya sido robada el mismo mes que el Facebook de 'Carla Pérez' empezó a contactarse con la víctima", resaltó.

"Tenía una obsesión"

"González tenía una obsesión, una actitud compulsiva, de manipular y controlar todo lo que hacía su pareja y eso llevaba arrastrado a quienes la rodeaban", expresó. Por todo ello requirió que el hombre fuera condenado a prisión perpetua por "homicidio doblemente calificado por alevosía y por utilización de arma de fuego", para lo que consideró como agravantes la peligrosidad, la premeditación, el uso de artilugios informáticos y la ficción que generó para citar al auxiliar.

Luego de un receso de una hora, expuso la defensa. "Nadie duda de que fue un crimen atroz y de que la figura (del delito) aplicada por el fiscal es la que corresponde. Pero no está probado que el autor haya sido González", manifestó Miguel Agundez.

El abogado señaló que en la investigación hubo "una serie de cosas que no cierran". Por ejemplo que se le dé relevancia a lo que dijo Funes, puesto que cuando la cuenta de "Carla Pérez" fue creada no hay manera de que Alexis, el hermano del acusado, la haya manipulado porque estaba detenido por haberla atacado a ella con un arma. Tampoco entiende cómo los investigadores no ahondaron en el hecho que, según el dermotest, Domínguez también había disparado un arma de fuego.

"En un lugar donde había muchos problemas por los adicionales, donde también se rumoreó que al auxiliar lo mataron por un ajuste de cuentas o por drogas, no me atrevería a decir que González fue el único que había para investigar", remarcó.

Respecto a las computadoras de su cliente, donde hallaron elementos incriminantes, Agundez señaló que habían sido manipuladas porque, de acuerdo a las pericias hechas por el perito de parte, Eugenio Padorno, el material que conectaba al acusado con el Facebook falso había sido introducido a las máquinas cuando estaban en manos de los peritos de la Policía de La Pampa.

A su turno, Rolando Chaves, el otro defensor, habló entre otros puntos sobre "los supuestos celos de González" que lo llevaron a matar al efectivo. "Se dijo que era celoso. Pero la verdad es que Ricardo sufrió varias infidelidades mucho antes del homicidio de Domínguez. Entonces ¿por qué tomar represalias con un hombre con el que su pareja lo había engañado hacía ocho años? ¿Por qué no lo hizo con otro romance más reciente?", planteó.

Remarcó que todas las pruebas fueron débiles, puesto que, para empezar, los elementos informáticos no pudieron confirmar el nexo entre la víctima y el acusado. Asimismo los peritos no pudieron analizar como era debido las computadoras, cuyos puertos y gabinetes habían sido manipulados, dijo.

Antes de que el tribunal anunciara que pasaría a un cuarto intermedio para deliberar su veredicto, el acusado dijo sus últimas palabras. "Soy inocente (...) Siempre hablé de colaborar con la Justicia y quiero colaborar con la familia Domínguez (...) Voy a seguir luchando por la verdad, porque tengo un hijo, una madre, una familia por la que seguir adelante", expresó. Mañana, a las 12, los jueces darán a conocer el fallo.