Figuras de la ‘Generación Dorada’ celebraron en las redes el triunfo de Argentina

Emocionados, felices y aún con la camiseta pegada a la piel, figuras de la ‘Generación Dorada’ del básquetbol argentino celebraron a pleno este martes el gran triunfo del elenco nacional ante Serbia y su clasificación a las semifinales del Mundial que se disputa en China.

Los jugadores que supieron llevar a lo más alto del básquet mundial a la Selección Argentina se expresaron con alegría en las redes sociales, especialmente en Twitter, a través de sus cuentas, donde enviaron mensajes de aliento al equipo y al cuerpo técnico.

Emanuel Ginóbili estuvo pendiente del partido y elogió el trabajo de cada jugador, la eficacia para convertir de tres puntos y hasta un doble de Nicolás Laprovíttola. Al final reflejó su emoción: "Tengo la piel de gallina", escribió y se anticipó con un tuit en el que celebró la victoria aunque el partido todavía no finalizaba.

Andrés Nocioni, desde su cuenta @soyelchapu, se mostró muy feliz con la tarea de Facundo Campazzo: "Facu!!! Facu!!! Facu!!! Y más y más Facu!!!!". Durante el juego, cuando era una batalla punto a punto, destacó: "Estamos haciendo temblar una potencia. Nada más, no digo nada más. Vamos los Pibes!!!!.

Además, Ginóbili quedó maravillado con una asistencia de caño de Nicolás Laprovíttola para Luis Scola en un tramo drámatico del partido. La jugada terminó en dos puntos claves para Argentina.

Otro integrante de la ‘Generación Dorada’ que se expresó en las redes sociales fue Carlos Delfino quien opinó sobre el planteo argentino ante los serbios: "Defensa asfixiante + inteligencia moviendo la pelota + meter tiros abiertos = primer tiempo grandioso y arriba en el marcador contra EL Candidato".

El ‘Puma’ Alejandro Montecchia también dejó ver su emoción. “Que alegría enorme, felicitaciones equipo”, destacó. A su vez Pablo Prigioni también festejó en las redes el gran triunfo sobre Serbia: “Selección Argentina de Básquetbol”, escribió.

Julio Lamas, ex entrenador del seleccionado argentino y en la actualidad al frente de Japón, también dejó sus saludos en Twitter. “Histórico, apasionante, emocionante”, remarcó el técnico.

Ahora la selección espera por el ganador de Estados Unidos-Francia para conocer a su próximo rival.

🇦🇷Esta jugada fue realmente una delicia de @nicolapro7!! #Delicia.

🇺🇸Beautiful play by @nicolapro7 to start closing the semifinal. 👏👏👏 https://t.co/GVhfNNovFK