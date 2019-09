Día del Maestro: el festejo será en San Francisco del Monte de Oro

Comenzará a las 10 en el Solar Histórico, donde funcionó la primera escuela de Sarmiento.

Como cada año desde 1926, en San Francisco del Monte de Oro, se realizará el acto central en el que se conmemora el Día del Maestro. El encuentro será hoy a partir de las 10 en el Solar Histórico, donde funcionó la primera escuela de Domingo Faustino Sarmiento. Habrá números artísticos que estarán a cargo del Programa Cultura. El acto estará organizado por la Municipalidad de San Francisco y el Ministerio de Educación, en el que la premisa será que los alumnos homenajeen a los educadores de hoy y también a aquellos que entregaron su vida a enseñar.

La jefa del Programa Innovación Educativa, Victoria Vega, aseguró que este año buscaron que fueran los chicos quienes tomaran la posta y llevaran adelante el festejo. “Convocamos a dos estudiantes para que conduzcan el acto. Además la premiación a docentes de la provincia fue sometida a una votación pública, en la que eligieron uno por cada tipo de gestión educativa que existe en San Luis”, anticipó y agregó que el Concejo Deliberante homenajeará a maestros ya retirados por su trayectoria.

Informó que estarán las escuelas de la localidad y que invitaron a los alumnos de toda la provincia para que tengan la posibilidad de hacerles un regalo a sus educadores. "Este año quisimos hacer un encuentro más participativo y lo conseguimos. No solo porque los alumnos se sumaron a la votación de sus mejores profesores o de la organización del festejo, sino porque hemos recorrido varias escuelas de la provincia para mostrar la labor que los maestros hacen en localidades como Quines, La

Punta o Villa Mercedes", dijo Vega como adelanto de quienes fueron seleccionados de manera democrática y que recibirán su regalo.

Noemí Vergara está a cargo del Centro Cultural de San Francisco y manifestó sentirse muy agradecida por la invitación que les hicieron para el Día del Maestro. "Hemos preparado números musicales que comenzarán a partir de las 10 en plaza Sarmiento. Allí estarán el trío de hermanos Ricarte con bombos y malambo. Son alumnos del Centro Cultural y mostrarán su arte en un día muy especial. Además el coro de la localidad, "Sentires del Valle" y "La Chutunsónica" (la banda de los beneficiarios de Inclusión Social) entonarán el Himno Nacional Argentino y el de Sarmiento", anticipó Vergara.

"Tenemos una muestra de artistas plásticos que ganaron en un encuentro de pintores que solíamos hacer todos los años. Decidimos llevarla 'al rancho' porque hay muchos artistas del país que jamás hemos mostrado. Además invitamos a los emprendedores de la zona que realizan pastelería criolla y que junto a los artesanos podrán vender sus productos", explicó la funcionaria y dijo que San Francisco fue recientemente destacada como patrimonio histórico.

Así la celebración del 11 de setiembre por la muerte del "Padre del Aula", recordará la importancia de los maestros y de la educación pública y en libertad.

Sarmiento en San Luis

"Transcurría 1826. Sarmiento vivía en San Juan bajo la tutela de su tío, el Fray José de Oro, un unitario en tierras de ideologías federales. El obispo de la época, cansado del cura detractor, manda a José a recomponer la iglesia que hoy se ubica frente a la plaza principal de San Francisco del Monte de Oro", relató y siguió: "Al llegar, se encuentran con que el templo, que los jesuitas habían fundado en 1745, no estaba en condiciones y que allí sería imposible vivir. Una de las familias encumbradas, los Camargo, les ofrecen al cura y a su sobrino de solo 15 años, 'el rancho' que hoy conocemos como el Solar Histórico". "Sarmiento y su tío detectaron que en la zona había gran cantidad de analfabetos, por lo que decidieron impartir clases a ricos y pobres por igual. Cada día, el Fray de Oro salía para cumplir con su misión de reconstruir la iglesia, mientras que el joven Domingo se quedaba en el rancho enseñando conocimientos básicos de lectoescritura y operaciones matemáticas. Cuenta la historia que tío y sobrino preparaban las clases de noche para que al día siguiente Sarmiento compartiera esos conocimientos con personas mayores que él. Así, fundan la escuela pública que en aquella época no era común, ya que los pobres no accedían fácilmente a la educación. Solo estuvo un año en la localidad".