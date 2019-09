El gobernador Rodríguez Saá inauguró la planta potabilizadora de Nogolí

La inversión del Estado alcanzó los $9.271.961. Los trabajos fueron realizados por personal del municipio y una empresa de Villa Mercedes. La provisión de agua se duplicó.

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, inauguró este jueves la nueva planta potabilizadora de Nogolí, una obra muy esperada por los vecinos. Del acto participaron el ministro de Obras Públicas, Felipe Tomasevich, y la intendenta Claudia Pinelli.

El Estado puntano invirtió $9.271.961 para construir la flamante planta potabilizadora, obra que estuvo a cargo de la propia Municipalidad de Nogolí , que empleó a mano de obra local para desarrollar una nueva cisterna y una refacción en la red de distribución, trabajos que permitirán que la provisión del agua se duplique.

A su vez, durante la inauguración explicaron que el sistema para el tratamiento de filtrado del agua fue construido por una empresa de Villa Mercedes.

Alberto: "Nogolí se transformó en un atractivo turístico de la provincia"

“Hace mucho construimos el dique de Nogolí y nadie explicaba nada. Y metieron el miedo que se iba a romper, que está agrietado y vine a hablar con los niños de las escuelas y me decían que tenian miedo. Y salia la oposición en los medios nacionales y nos acusaban que era un desastre lo que habíamos hecho y que no había solución aparente. Vamos hacer lo siguiente dije y llamamos al mejor ingeniero que hay en Argentina y que entienda de diques. Fuimos a Buenos Aires y trajimos un viejito bueno que era el que más sabia. Nos dijo ‘Esto no tiene nada, no tiene ningún problema. Hagan una cosa, llenenló despacito y vamos viendo. Pero no tiene nada’. Lo hicimos así y le explicamos a la gente. Y empezamos a disfrutar de los diques, ya tienen como siete años en que todo el material orgánico que está bajo el agua se pudre y se transforman en fertilizante. Hubo año en que había mal olor y era consecuencia de eso, pero cuando el agua sale y empieza golpear se purifica en el acto porque genera oxígeno. Cuando se lleno el dique vimos las imágenes, es un dique hermoso, porque parece que tuviera islas, perece un lago natural tan hermoso como es San Luis, que es otro país. Nogoli se transformó en un atractivo turístico por la belleza que derrama por todas partes y ahora estamos en el máximo de aprovechamiento del agua que es el agua potable para uso humano. Así que esta obra es como si fuera la culminación de todo una serie de inversiones para poner a Nogolí en el mejor lugar de la provincia”, expresó el gobernador en el inicio de su mensaje.

“Hoy, con alegría, estamos inaugurando la planta potabilizadora de agua que, me contaron, sirve para todo Nogolí y entonces le podemos llevar agua a la Villa de la Quebrada. Tenemos que hermanarnos con Villa de la Quebrada. Nosotros le vamos a llevar el agua y vamos hacer un hospital en Villa de la Quebrada, pero más cerca de Nogolí. No para el lado de la ciudad, sino para el lado de Nogolí. Entonces hacemos el hospital entre ambas localidades y nos vamos hermanando. Con el departamento Belgrano bien unido. Es uno de los más antiguos porque la población que se iba derramando desde San Luis empezó a buscar para acá, para las sierras, El Volcaán, Estancia Grande, El Trapiche y de este lado de lado de la sierra, que es Villa de la Quebarda, Nogolí y San Francisco. El departamento Belgrano se convirtió en el reservorio de la cultura de San Luis. Si ustedes buscan la cultura originaria de San Luis, lo puntano, lo nuestro, está acá. Los gauchos criollos, de ahí somos los puntanos. Felicitaciones a la intendenta. ¡Viva Nogolí, viva Villa de la Quebrada, viva el departamento Belgrano, viva la provincia de San Luis!”, agregó.