Los comerciantes proponen un bolsón a mitad de precio

Representantes de San Luis y Villa Mercedes dijeron que los productos deberían tener alto valor calórico.

Con la idea de poner en marcha el aparato productivo, los ministros Sergio Freixes (Producción), Eduardo Mones Ruiz (Gobierno) y Federico Berardo (Desarrollo Social) se reunieron este miércoles con representantes de las cámaras de comercio de San Luis y Villa Mercedes para que aporten sus propuestas al Consejo Económico y Social que convocó el gobernador Alberto Rodríguez Saá con la idea de hacerle frente a la crisis económica que se vive en el país.

Uno de los invitados fue Darío Sánchez, secretario de la Cámara de Comercio de Villa Mercedes, quien destacó que los comerciantes le acercaron un borrador donde proponen “cómo se podrían acercar alimentos para la gente que hoy no puede llegar a tener las cuatro comidas diarias y la otra sería la creación de un bolsón, que lo estaría trabajando el gobierno provincial, para conseguir que se pueda vender al 50 por ciento del valor que hoy tienen esos productos en el mercado”.

Este consejo tiene las funciones de ser consultivo y de asesoramiento. Está integrado además por los ministerios Salud, Educación, y la Secretaría General; como así también entidades sindicales, empresariales, comerciales. Entre miércoles y jueves de la semana próxima se hará la convocatoria al plenario, con la presencia del Gobernador, y allí se darán a conocer las medidas para atender a la emergencia alimentaria.

Sánchez dijo además que “como conclusión podemos rescatar la predisposición de los ministros a trabajar en políticas activas para mejorar la delicada situación del comercio y en especial de la gente que está pasando por tantas necesidades a raíz de la crisis económica. Hubo mucho diálogo y predisposición a solucionar los problemas que tenemos y recibir las propuestas que les hicimos”.

El comerciante confirmó que “el mayor problema que tenemos en nuestra ciudad es la caída de las ventas y eso ha roto la cadena normal que necesita todo comercio para funcionar. Productos hay, el tema es que no tienen salida, la gente no los compra y no se genera el círculo virtuoso del consumo. Están muy caídas las ventas”.

Otro tema que detalló fue “el atraso en el pago de los alquileres de locales comerciales, de los aportes, impuestos y tasas municipales. Por eso le solicitamos a los ministros algún aporte financiero”. También recordó que “la CAME dio a conocer un informe esta semana donde muestra que la baja del consumo llegó al 18 por ciento en lo que va del año, que si lo trasladamos desde comienzos de 2016 hasta ahora, veremos que hay sectores que han tenido una caída casi el 80 por ciento”.

Sánchez explicó que en su caso tiene un local de venta de motocicletas y repuestos: “En nuestro rubro la caída de ventas ronda el 90 por ciento. Para que se den una idea en diciembre de 2015 se vendían 75 unidades y en el mismo mes de 2018 fueron 12 unidades. Si a esto le agregamos lo que se encareció toda la infraestructura, los impuestos y servicios, se torna prácticamente imposible seguir con la actividad”.

Vito Carmosino, presidente de la cámara que agrupa a los negocios de la ciudad de San Luis, valoró como “muy positivo que nos podamos juntar todas las instituciones de carácter social como nosotros y los ministros, porque seguro lo que va a surgir será en beneficio de los que más necesitan. Sabemos que hay ciudadanos en la provincia que la están pasando mal y creemos que éste es el momento oportuno para acompañarlos”.

Carmosino indicó que “se está pensando en llevar una propuesta de aportar productos de alto valor nutricional para que sean distribuidos entre los que más lo necesitan para no desperdiciar los esfuerzos”.