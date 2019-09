Más millas para Yamila Córdoba: arbitró goalball en Lima 2019

“Fue imposible no emocionarse, se me escaparon varias lágrimas”. La que recuerda es Yamila Córdoba, la bonaerense de 43 años que hace cinco eligió San Luis para radicarse. Córdoba acaba de volver de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, donde arbitró partidos de goalball femenino y masculino. La profesora de educación física es referí internacional nivel 2, del deporte exclusivo para ciegos y disminuidos visuales.

Cuando habla de emoción y lágrimas rápidas no hace alusión a la final femenina entre Brasil y Estados Unidos que arbitró en dupla con un ruso. Ni a los partidos previos en los que impartió justicia cuando salieron a la cancha Venezuela, México y otros tantos equipos en la fase clasificatoria. Yamila se refiere a la Selección Argentina de goalball. Los argentinos -el país no tuvo representantes mujeres- llegaron hasta cuartos de final y fueron eliminados por Canadá. “Ver entrar a la Selección en el primer partido fue muy conmovedor. Aunque se supone que por ser árbitro no puedo mostrar ningún sentimiento, no pude evitarlo. De todos modos nadie arbitra a su país”, dijo Córdoba. Y confesó que se le escapó una sonrisa con cada gol “Albiceleste”.

Durante los Juegos disputados entre el 23 de agosto y el 1º de setiembre los réferis estuvieron alojados en hoteles fuera de la Villa, a unos 40 minutos de la cancha, en una ciudad en la que el tránsito es sinónimo de caos. “Las instalaciones de Lima han mejorado mucho, pero el Campus de la Universidad de La Punta y el Complejo Ave Fénix no tienen nada que envidiarle”, aseguró Yamila.

Antes de los Parapanamericanos, en julio, Córdoba estuvo dirigiendo en Estados Unidos en el Mundial clasificatorio de goalball para Tokio 2020. Aunque su hito fueron los Juegos Paraolímpicos Río 2016. Yamila Córdoba es árbitro internacional desde hace cuatro años y ya tiene muchas millas de vuelo. La crisis económica nacional le impedirá hacer las valijas a Tokio. “En ese caso el trabajo es voluntario y con un amigo de Colombia decidimos no anotarnos porque es imposible pagar los pasajes. Los europeos y norteamericanos viven otra realidad. A veces no entienden la nuestra”, contó.

La profe da clases en el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) y tiene la beca nacional Escuela de Iniciación Deportiva Especial (EIDE) que le permite trabajar con alumnos de la Escuela de Educación Especial Jean Piaget.Además es la entrenadora ad honórem de "Los Fénix", el equipo de goalball puntano. Nada la detiene.