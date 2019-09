El Consejo Económico y Social se reunió con los legisladores

Para paliar la crisis económica en la que sumergió al país el gobierno de Mauricio Macri, y de la cual San Luis no es ajena, el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, convocó a una nueva reunión del Consejo Económico y Social con los presidentes de todos los bloques de diputados y senadores, ayer en Terrazas del Portezuelo. Los legisladores, luego de la reunión, manifestaron su satisfacción y esperanza ante la posibilidad de alcanzar un diálogo sincero y consensuar políticas que ayuden a contener a los puntanos, especialmente a los de más bajos recursos. Afirmaron que el lunes se realizará el "gran plenario donde se harán los anuncios que llevarán a tratar de mejorar la situación".



El consejo está presidido por los ministros de Producción, Sergio Freixes; de Desarrollo Social, Federico Berardo; de Gobierno, Eduardo Mones Ruiz; de Educación, Paulina Calderón y de Salud, Silvia Sosa Araujo. Los representantes de los bloques de la Cámara de Diputados y de Senadores que participaron fueron: por el Frente Justicialista, Sonia del Arco; por el bloque Mercedinos por el Cambio, Verónica Causi, quien fue acompañada por Paola Becerra y Pablo Zamora; por Peronismo del Interior, José María Escudero y Beatriz Ochoa; por Juntos por la Gente, Juan Pablo Funes y por el Interbloque San Luis Unido, Elena Pastor. Además asistieron la presidenta provisional del Senado, María Angélica Torrontegui y la presidenta del bloque Frente Unidad Justicialista, Mabel Leyes.



Al finalizar la reunión algunos legisladores hicieron sus apreciaciones al respecto. "Estuvimos tratando este tema tan sensible, urgente y muy necesario que es la crisis económica y social, y con el aporte de todas las fuerzas políticas, cada uno con su visión y coincidiendo en muchísimos puntos, sumamos opiniones y buscamos resultados efectivos para que San Luis, una vez más, tenga esa visión adelantada en estas cuestiones que preocupan", manifestó Torrontegui y agregó: "El Senado va a acompañar al Ejecutivo entendiendo que las acciones son importantes y organizadas, y si viene algún proyecto del Ejecutivo se va a consensuar con Diputados y el Senado va a estar presente con el voto positivo".



Destacó también la importancia de "observar" lo que sucede en los merenderos, poder ver más allá del niño que va a comer e interiorizarse en cómo está su familia.



Del Arco indicó que "fueron muy satisfactorias las conclusiones de todo lo que hemos planteado los diferentes legisladores de todos los bloques. Fue un diálogo muy constructivo, en donde entendemos que la emergencia alimentaria es hoy, producto de estas políticas macroeconómicas a nivel nacional que impactan de lleno en todo el país y por supuesto la provincia no queda exenta. Nos escuchamos entre todos para poder elaborar las mejores propuestas que disminuyan o contengan paliativas para esta emergencia alimentaria donde los que más sufren son los más pobres. Estamos trabajando de forma mancomunada para develar prontamente estas políticas que van a salir en toda la provincia".



Por su parte, la senadora Leyes hizo hincapié en llevar todas estas medidas a los parajes, que los legisladores recorran cada lugar para poder conocer las necesidades de sus pobladores. "Tenemos que reunirnos, como el Gobernador nos convocó a todos los bloques, porque esto lo tenemos que resolver entre todos, proponiendo medidas, pero para que se hagan ahora", subrayó.