Semana del Estudiante: más de 11 mil personas ingresaron a El Trapiche

Hasta el momento se secuestraron 8 litros de alcohol, informó el comisario Javier Funes, director general de Operación.

Desde el domingo hasta este martes, pasado el mediodía, ingresaron más de 11 mil personas a El Trapiche para festejar la Semana del Estudiante y recibir la primavera el próximo sábado, informó la Municipalidad de esa localidad turística.

"En total Ingresaron 11.396 personas a la localidad desde que comenzó el operativo”, precisó a El Diario Marcelo Páez Logioia, intendente de El Trapiche, y agregó: “Hay muchas promociones y la idea es acompañarlos durante toda la semana para que todo transcurra con absoluta normalidad".

El Municipio también impondrá la veda debido a que tiene una ordenanza que prohíbe el ingreso, la venta y consumo de cualquier bebida alcohólica en espacios públicos, hasta el próximo miércoles inclusive, de acuerdo a la legislación. También los comercios tienen prohibido comercializar pinturas en aerosol.

El comisario Javier Funes, director general de Operación, relató: "Se secuestraron 8 litros de alcohol, lo que demuestra que la gente está tomado conciencia”. Además informó que “el operativo se está desarrollando con total normalidad. No se detectaron ilícitos como tampoco alguna situación relacionada con el tema alcohol y desmanes".

Por ahora los efectivos trabajan en puestos fijos y de prevención en la localidad turística a los fines de inspeccionar el ingreso de las personas y de los vehículos, realizando los controles alcotest y la documentación de los autos.

Desde este miércoles a la mañana hasta el domingo estarán afectados 200 efectivos por día, pertenecientes a la Policía Caminera, Toxicomanía, Cuerpo Especial de la Caballería y cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública "Juan Pascual Pringles". El operativo finalizará el lunes a la mañana.

Además, colocarán puestos de los ministerios de Seguridad y Salud y de las secretarias de Turismo, Medio Ambiente y de la Juventud, donde mostrarán las actividades que desarrolla cada repartición durante los festejos del Día el Estudiante.

El año pasado durante toda la Semana del Estudiante transitaron unos 90 mil chicos por la localidad. "Para estos festejos no sabemos cuanta gente vendrá por la situación económica que no ayuda. Los chicos que vayan de San Luis a pasar el día deberán gastar 200 pesos entre la ida y vuelta para venir a El Trapiche, es un monto importante y no sé qué va a suceder", señaló.