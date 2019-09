La ULP hace otra apuesta para los no videntes

La inclusión social y la inserción laboral son los dos ejes fundamentales del curso para formar capacitadores en herramientas digitales para personas ciegas, que se lleva a cabo durante toda esta semana en la Universidad de La Punta. Más de veinte alumnos realizan estas clases intensivas para convertirse en referentes provinciales y así transmitir los conocimientos al resto de personas no videntes.

La capacitación surge por el Programa Ágora, una iniciativa impulsada por la fundación española ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles). En nuestro país es implementado por la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (Faica). Así desde el lunes pasado (y hasta mañana) en la ULP se realizaron los distintos cursos enfocados principalmente a la informática.

"Para la ULP es un privilegio tener estas jornadas de formación de formadores, con gente súper capacitada. Se trata de un curso intensivo sobre el uso de herramientas en informática. Es impresionante porque lo están dictando personas ciegas que tienen una formación académica, un conocimiento y un manejo de la tecnología, mejor que cualquiera. Estamos sorprendidos con esto", afirmó Claudia Amura, jefa del Programa Ajedrez de la ULP y coordinadora del evento.

La capacitación está dirigida a no videntes, porque consideran que son los que mejor pueden transmitir los conocimientos a otros ciegos. Sin embargo, también hay videntes como una docente de Braille que quiso adquirir más herramientas para enseñarles a sus alumnos.

"La formación es principalmente sobre informática, el uso de Windows y los programas que pueden hacer lectura de pantalla, tanto en computadoras, como tablets o celulares. También tienen inglés, porque hay mucho de ese idioma en la informática y lo que nosotros vemos, ellos lo escuchan", detalló Amura.

Luego continuó: "Participan 22 personas de diferentes puntos del país, con la idea de que en su provincia puedan transmitir estos conocimientos a otros ciegos. Ellos serán referentes en los distintos gobiernos, trabajando desde el área que los incluya. No han venido de todas las provincias y en algunos casos vinieron dos por jurisdicción, como pasó con Buenos Aires".

Realizar el curso generará una inclusión laboral en estos alumnos como capacitadores. A la vez, también les abrirán un sinfín de oportunidades a las personas a quienes les logren transmitir estos conocimientos, en un mundo que tiende a excluirlos.

La exsecretaria de Deportes indicó que "hubo una charla que realizó el Parque Informático de La Punta sobre inserción laboral. La idea es generar conciencia en las empresas de que las personas ciegas tienen las mismas habilidades informáticas que el resto, o incluso más".