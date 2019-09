Pádel: Valentino Libaak jugará su primer Mundial de Menores

Sólido desde el fondo e implacable frente a la red, el villamercedino Nº 1 del ránking nacional de pádel en Sub 14, Valentino Libaak, dice contar los días para viajar al próximo Mundial de Menores con sede en Castellón, España, y coronar así un gran año que lo tuvo como dueño de los cuatro selectivos y el Master de la categoría.

Valentino, mejor conocido por sus familiares y amigos como "Tino", es el único puntano que se pondrá la celeste y blanca formando parte de la Selección Argentina, en la 12ª edición que se disputará del 12 al 19 de octubre con la participación de 16 países.

A menos de un mes para realizar el viaje de sus sueños, Valentino diálogo con El Diario de la República y manifestó sus sensaciones. "Más que nervioso estoy ansioso. Quiero empezar a jugar; es mi primer Mundial con el seleccionado y el objetivo es dar lo mejor y ganar con el equipo", dijo.

Con 14 años, el sanluiseño ya tiene experiencia internacional. En 2017 se dio el gusto de conquistar el Málaga el Open Internacional, competencia que se desarrolla en paralelo al torneo por selecciones.Allí, gracias a su madurez y calidad, se convirtió en amo y señor de la categoría Sub 12, junto a su compañero Ramiro Valenzuela.

Ausente el año pasado en el Panamericano de Caixas do Sul, Brasil, ya que una serie de lesiones y una operación de apéndice lo dejaron lejos de los puestos de clasificación, Valentino aspira tener una revancha en Castellón.

Y para tratar de dejar su impronta en tierra española, el villamercedino analiza el nivel con el que se va a encontrar: "Los jugadores son prácticamente los mismos que enfrenté en 2017, pero el nivel en que se encuentran nadie lo sabe. Pueden haber avanzado el doble que nosotros o no, pero en general juegan muy bien", dijo.

"El país más fuerte que se presenta es España, siempre es un duelo especial con Argentina en los mundiales. Cuando fui al Open jugué contra casi todas parejas españolas, menos en la 'semi' que eran argentinos. El nivel era alto, estaban bien entrenados y tenían buena técnica", agregó.

Valentino cursa el segundo año en el Instituto Sagrado Corazón de Jesús, y cuando no está en horario de clase pasa la mayor parte del día en el club de su papá (Gabriel), al que él considera su hogar. "Se puede decir que es mi primera casa y en donde vivo, la segunda. Estoy prácticamente todo el día peloteando", tiró entre risas. Y continuó: "Mi entrenador es Alejandro Bazán, con él hago la parte técnica. Y en todo lo que es físico, el encargado es Leonardo Aimone".

En cuanto a su referente e ídolo en el circuito mundial, el joven sanluiseño comentó: "Por el juego y por todo lo que ha logrado en su carrera es Fernando Belasteguín. También me gusta Agustín Tapia, lo he visto en los selectivos y es muy bueno. Juega con Belasteguín y ha crecido muchísimo".

Valentino partirá con la delegación "albiceleste" el 9 de octubre rumbo a España. Buscará como N° 1 de la Sub 14 (junto al santacruceño Agustín Ruiz) estar en las designaciones del cuerpo técnico y dar nuevamente batalla en el Open (por parejas). "No siento presión, vamos con la idea de conseguir una meta; a veces se logra y a veces no. Quiero ayudar al equipo a ganar y repetir lo que hice en 2017 en el Open", cerró "Tino", cuya ilusión de regresar con los premios mayores es muy grande.