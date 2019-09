UNViMe: la lista opositora pedirá la suspensión de las elecciones

Hicieron reclamos ante la Junta Electoral, pero no tuvieron respuestas. La Lista 10 presentará una medida cautelar en la Justicia Federal. Advierten numerosas irregularidades.

En tan solo tres días, la Universidad Nacional de Villa Mercedes elegirá sus propias autoridades. Es histórico porque en su década de vida es la primera vez que la comunidad universitaria irá a elecciones para quedar normalizada. Sin embargo, en los últimos días surgieron cuestionamientos sobre el desarrollo del cronograma y desde la lista opositora apuntaron contra la Junta Electoral: hoy presentarán una medida cautelar en la Justicia Federal para que suspendan los comicios. Entre las irregularidades aseguran que no han designado las autoridades de mesa, los lugares de votación ni los horarios y que no han obtenido respuesta de las notas presentadas.

"Todavía no han definido dónde se vota, en qué horarios, quiénes son las autoridades de mesa que según el Código Electoral Nacional deben estar de 15 a 30 días antes. Han incurrido en una ilegalidad total. No han dicho cómo se vota, cómo contarán los votos ni dónde guardarán las urnas. No sabemos si está garantizada la legalidad del acto", disparó Sergio Pansa, el apoderado de "Corriente Histórica", opositora a la oficial Nº 1 "Fuerza Transformadora" (Ver página 11).

La solicitud elevada al juez Juan Esteban Maqueda cita que la semana pasada llevaron dos notas a la oficina en Marconi 133, donde funciona la Junta, pero no