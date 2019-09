Martina Del Trecco fue convocada a la Selección Argentina Sub 20

“Aún no lo puedo creer. Yo soñé con jugar en River pero en la Selección nunca, es mucho”. Martina Del Trecco es la voz emocionada del otro lado del teléfono. Hace tres días se enteró por su entrenador “millonario”, Daniel Reyes, que el DT de la Selección Argentina (Carlos Borrello) la había convocado para “verla jugar en Ezeiza” el martes y jueves con el grupo de la Sub 20. La solicitud escrita, que el papá de Martina publicó en las redes, detalla que las citadas de River son seis: Sthefanie Melgarejo, Giuliana González, Nicole Hain, Justina Morcillo y Belén Monteros, además de Del Trecco.

Martina empezó a entrenar con “la Banda” el 17 de mayo y el 19 de julio firmó contrato. Para hacerse un lugar en el fútbol femenino profesional de la Argentina, la joven de 17 años debió dejar a su familia y amigos de Villa Mercedes. También a Aviador Origone, el club que la hizo brillar.

“Estoy jugando de extremo izquierdo o derecho, en el mismo puesto, pero acá es más intenso. Tenés que correr, recuperar la pelota, meterte en el medio, bajar y subir todo el tiempo. En Aviador yo no estaba acostumbrada a bajar. Cuando aprendí y pude incorporar esto a mi juego me di cuenta de que estaba bueno. Te sirve mucho”, contó.

La joya mercedina dijo que si bien se enteró de una prueba para integrar la Selección, prefirió no ir. “No me quise apurar. Estoy en River, que es una gran vidriera, y sabía que podían verme acá. Y me vieron”, aseguró con una carcajada fresca.

Carlos Borrello no solo registró a Martina Del Trecco, sino que la esperará. Es que la jugadora tiene una distensión en un aductor y aún le quedan algunos días para volver a entrenar con normalidad. “Ahora estoy haciendo sesiones de kinesiología y pateando sola. En unos días me voy a sumar a practicar con mis compañeras. Tampoco voy a poder jugar la primera fecha (mañana) contra Boca”, detalló Martina.

La lesión no la tiene ansiosa porque ya no le duele y sabe que finalmente podrá debutar en River Plate. Borrello le dijo a Reyes que envíe a Del Trecco al predio de Ezeiza “cuando esté bien”.

“Soy fanática de Lionel Messi y voy a estar en el mismo lugar en el que él estuvo. ¡No lo puedo creer!".

No lo soñaba y ya empezó a soñarlo. No lo cree, pero tendrá tiempo de vivirlo. A Martina Del Trecco, la piba sencilla de Villa Mercedes, la espera la Selección Argentina Femenina Sub 20. No se apura, pero viene rápido.