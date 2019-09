ULP Virtual: hay tiempo hasta mañana para completar la inscripción

Fueron tantos los interesados que esperaron al último día para completar su inscripción a alguna de las 70 carreras virtuales que ofrece la Universidad de La Punta (ULP) para cursar en 2020, que varios no pudieron entregar la documentación el viernes pasado. Es por eso que la casa de estudios decidió extender el plazo hasta mañana, para que quienes no pudieron llevar los papeles requeridos, puedan cumplir ese último paso y se sumen como alumnos.

"Las personas que esperaron hasta último momento para entregar los papeles hicieron largas filas los últimos dos días y no alcanzamos a recibirlos. Tendríamos que haber estado toda la noche con la gente esperando afuera. Por eso hemos decidido ampliar el plazo, pero tampoco podemos extenderlo mucho porque el compromiso con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) es enviar la documentación en tiempo y forma para que el curso introductorio comience el 8 de octubre. Ellos tienen que cargar los datos en su propio sistema y validar la documentación", explicó Alicia Bañuelos, rectora de la ULP.

La documentación solicitada es fotocopia del DNI y del analítico original, además el alumno debe contar con la CIPE 3.0. Para algunas carreras específicas, se requiere también título universitario o terciario.

Ese paso presencial lo deben realizar en alguna de las 16 sedes disponibles que tiene la universidad en toda la provincia (Villa Mercedes, Nueva Galia, Arizona, Anchorena, Unión, Buena Esperanza, Quines, Luján, Villa Larca, San Francisco del Monte de Oro, San Luis, ULP, La Punta, Villa de Merlo, Santa Rosa del Conlara y Tilisarao). En el sitio virtual.ulp.edu.ar se pueden consultar las ubicaciones y los horarios de atención de cada una.

Respecto a las estadísticas que dejó esta nueva inscripción, informaron que hubo más de 10.600 preinscriptos, pero algunos de esos casos no validaron el correo electrónico tras llenar el formulario online. Además se rechazaron 187 personas porque no cumplían con el requisito de residir en la provincia. "Es decir que tenemos 8.663 cuentas activas, de las que no todos entregaron la documentación", dijo la rectora, y aclaró: "Aquel que no verificó todavía su cuenta, lo puede hacer y entregar la documentación en estos dos días. También hay que decir que el que no presentó los papeles no empezará el curso el 8 de octubre, pero no quiere decir que lo vamos a rechazar, porque iniciará el introductorio más adelante".