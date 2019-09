El colectivo urbano en la Villa de Merlo podría costar 30 pesos

El Concejo Deliberante aprobaría una suba del 20 por ciento y no del 40, como pretendía la empresa Zenibus.

El bloque Frente Unidad Justicialista del Concejo Deliberante de Merlo impulsaría en la sesión del jueves un aumento del 20 por ciento en el cuadro tarifario de la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano de pasajeros, Zenibus. La firma, en julio pasado, había solicitado un incremento del 40 por ciento.

La última suba fue dada en diciembre pasado y en enero entró en vigencia. En caso de aprobarse tras el estudio en el órgano legislativo municipal, la tarifa del pasajero común pasaría de 25 a 30 pesos; para estudiantes de 7 a 8,50; y para docentes y obreros de 13 a 15,50 pesos.

El presidente del Concejo Deliberante, Edgar Amaya, precisó que "la empresa había pedido un 40 por ciento de aumento, pero nosotros vamos a plantear un 20 por ciento. Más allá de los incrementos que solicitan y que son entendibles, creemos que es un monto elevado. Tampoco queremos que se vaya la firma, no sería fácil conseguir otra empresa ya que acá no es rentable pero es necesario para los vecinos, debido a que las bajadas de bandera de los taxis o remises son de 45 pesos".

egún el edil, el Municipio recibió en mayo 28 millones de pesos que forman parte del Plan de Lucha Contra la Pobreza que propulsa el gobierno provincial en todas las comunas. En el caso de la villa turística, fue para que organice sus cuentas hasta diciembre, cuando asuma el nuevo intendente. "La empresa recibe del Municipio un subsidio de 450 mil pesos mensuales para sostener el transporte y paliar el panorama económico que afecta a todo el país por la quita de subsidios de la Nación. Al dinero que envía la Provincia también lo emplea para pagar una cuadrilla de limpieza, los arreglos de las calles y los cordones de la Villa de Merlo", detalló.

La compañía pidió el 40 por ciento de aumento en base a la remarcación de los precios de insumos básicos como combustibles y lubricantes, más la inflación desde el último incremento de tarifa y la suba indiscriminada de los costos operativos. "Nos vemos en la necesidad de requerirles de manera urgente un aumento de la tarifa de un 40 por ciento aproximadamente. Porcentaje que solo vendría a minimizar el desfasaje sufrido en los últimos meses”, destaca la nota que presentaron al órgano municipal legislativo.

En caso de aprobarse ese cuadro tarifario solicitado, quedaría un boleto único en 35 pesos, el escolar a 10 y boleto docente y obrero a 20 pesos.

El integrante del bloque Frente Unidad Justicialista, Gastón Fonseca, señaló que "hay muchos concejales que no estamos de acuerdo con el aumento que pretende la empresa; entendemos la situación, pero es elevado el monto".

Para el edil, el Ejecutivo no tiene una comunicación clara en distintos temas con el Concejo Deliberante. "Nosotros otorgamos un aumento a finales del año pasado después de un trabajo muy arduo de ponernos de acuerdo los dos bloques. Se buscó una solución que le sirva al Municipio y al usuario, para que el incremento no impacte tanto en los sueldos. Luego de la aprobación de las distintas tarifas, la empresa se puso en contacto con la Comuna y le dijo que por cuestiones técnicas, que son discutibles, no podía cumplirse. El Ejecutivo, por decreto, les informó que podían cobrar 25 pesos y no nos comunicaron nada. Pensamos para qué vamos a dar un aumento y a ponernos de acuerdo entre los bloques, si después la Municipalidad hace lo que quiere sin informarnos y consultarnos. Hay un gran paredón comunicacional entre el Ejecutivo y el Concejo, nosotros siempre nos hemos mostrado con voluntad de diálogo", remarcó.

Zenibus cuenta con una flota de siete colectivos que traslada entre 500 y 600 pasajeros por día; tiene doce choferes y dos administrativos. Desde julio pasado agregó una línea más que cubre el corredor entre Merlo y Santa Rosa del Conlara.