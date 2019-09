Violación en Nueva Galia: se habrían aprovechado de una discapacitada

Según manifestó la víctima, primero ante la Policía y luego ante la Justicia, los hombres no aceptaron la negativa de la mujer a la propuesta de que tuviera relaciones sexuales con todos.

Los hombres investigados por la presunta violación a una vecina de Nueva Galia se habrían aprovechado de cierta discapacidad intelectual de la víctima para consumar el abuso, pero además no habrían respetado la negativa de ella a la propuesta de que tuviera relaciones sexuales con todos, según lo que la denunciante manifestó primero ante la Policía y luego ante la Justicia, cuando ratificó la denuncia.

Aunque en la localidad sureña ronda la versión que a la víctima los supuestos abusadores le habrían dado clonazepam, un fármaco que actúa sobre el sistema nervioso central como miorrelajante (que produce relajación muscular) y sedante, ella en su exposición no hizo ninguna mención a eso.

Sí señaló que tomó cerveza que le dieron los hombres antes de someterla y adujo que hay detalles del hecho que no recuerda, probablemente debido al alcohol que había tomado, y también debido a que sufre una discapacidad mental, dijo.

Cuando se presentó en el Juzgado de Instrucción Penal 3 de Villa Mercedes, para ratificar la denuncia y ampliarla, la mujer presentó un certificado de discapacidad.

Está firmado por profesionales que formaron una junta médica, en la ciudad de donde ella es originaria, en otra provincia. Y allí consta que padece retraso mental moderado.

La denunciante explicó que ella estaba con sus hijos, en su casa, mientras su esposo trabajaba en el campo, el jueves a la noche. Eran como las diez y ella estaba recostada, cuando escuchó que abrían la puerta de la vivienda. Se levantó y al encender la luz vio que entraban dos hombres. A uno lo conoce con nombre y apellido, porque vive en la misma calle. Al otro no lo identifica, aunque notó que tenía anteojos, según expuso.

Ella les ordenó que se fueran de inmediato, pero se negaron. No solo eso: segundos después entraron otros tres, que parecían ser amigos de los anteriores y llevaban cervezas, dijo.

“¿Querés vino?”, le preguntó uno, y ella le contestó que no le gustaba el vino. Enseguida le ofrecieron cerveza y ella aceptó. Después, el hombre al que ella identificó con nombre y apellido en la denuncia le preguntó si se animaba a tener relaciones con todos.

Y, según expuso, no les importó que ella contestara que no. El hombre de anteojos la sujetó por la cintura, ante la indicación del otro –el que vive en la misma calle– de que no fuera a soltarla. Y la sometieron.

En la ampliación de la denuncia dijo que uno de los cinco se fue de la casa antes que los demás. Y que los que la accedieron carnalmente fueron dos.