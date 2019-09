Continúa la investigación por un presunto abuso en Potrero de los Funes

Mañana se cumple una semana desde que ocurrió el hecho del que Pablo Osmar González, de 34 años, es el principal sospechoso. El domingo pasado el hombre casi fue linchado por un grupo de personas en un camping de Potrero de los Funes, acusado de abusar de dos niñas.



Según contó el jefe de la Comisaría de Distrito 33ª de esa localidad, subcomisario Eduardo Morán, continúan recolectando pruebas y testimonios requeridos por el juzgado Contravencional y Correccional 2 de San Luis, a cargo del juez Juan Manuel Montiveros Chada. “Todavía no pudimos corroborar si tiene antecedentes porque no lo hemos podido trasladar hasta la División de Antecedentes. Tenemos que esperar la orden del juez”, dijo Morán.



La imposibilidad de trasladarlo para investigar si tiene antecedentes se debe a que el hombre está internado desde ese domingo en el Hospital San Luis, por las lesiones que sufrió.



Según informó Sergio Bastías, vocero del Ministerio de Salud, González “está internado en cirugía general con evolución favorable. Tiene colocado un tubo pleural y está con control radiológico; tiene fractura facial en interconsulta con maxilofacial e interconsulta con psiquiatría. Está estable”.



Todo ocurrió en un camping de la localidad. Era de tarde cuando dos niñas que estaban junto a sus padres se fueron un poco más allá a jugar. Al rato volvieron ellos porque una quería ir al baño. Una estaba ansiosa por regresar a donde habían estado antes para “jugar con el señor”.



Cuando le preguntaron de quién hablaba y a qué jugaban, el padre tuvo la impresión de que un desconocido había abusado de su hija. Con esa idea fue en busca de ese hombre y cuando lo quiso increpar el sospechoso escapó corriendo. Lo persiguió hasta alcanzarlo. El presunto abusador quedó acorralado por gente ofuscada y recibió una golpiza hasta que llegó la Policía y lo trasladó al Hospital San Luis.



González aún no está detenido. Leonardo Torres, secretario del juez Correccional 2, aseguró que la causa todavía está en plena etapa investigativa. La Policía y la Justicia deberán determinar si existió la agresión sexual o hubo un intento y si fue hacia una o las dos chicas.



Según denunció uno de los padres, “su hija estaba jugando con dos chiquitos más y en un momento se cruzaron al otro lado del río. Al rato una de las nenas volvió y pidió que la madre la llevara al baño. En eso, la otra niña le comentó a la mujer que estaba apurada porque quería ir a jugar con el señor ”, reveló el jefe de la 33ª.



La madre de la nena le pregunto si el hombre le había hecho algo, si la había tocado o le había dicho algo. Le comentó que le había dicho que “iban a jugar al chuchú”. Y le mostró cómo el desconocido “le había puesto las manos en la cintura”, al parecer sobre las caderas.



Morán dijo que “aparentemente González estaba bajo los efectos de alguna sustancia”.