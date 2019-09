Aseba mostró su reinado en el Grand Prix sub 15

El equipo "A" ganó en la zona Campeonato, el "B" y el "C" fueron primero y segundo en el grupo Estímulo.

Si el Torneo Oficial Sub 15 organizado por la Liga Sanluiseña de Vóley pudiera limitarse a un giro de la ruleta, el ganador del domingo habría levantado muchos billetes. Quienes apostaron a un pleno de Aseba, salieron con la bolsa llena de fichas.

Las bancarias ganaron el primer Grand Prix de la segunda parte del año con el equipo "A" en la zona Campeonato. Además, salieron primeras en la zona Estímulo con el equipo "B", y segundas con el "C". En dos palabras: ganaron todo.

La liga divide la categoría en dos grupos. Aseba "A", CID "A", Lafinur "A", El Lince, Caranday e ICA Sports compiten en la zona Campeonato. En cada fecha o Grand Prix se enfrentan todos contra todos, y el club que suma más puntos es el vencedor. Al finalizar el torneo, sale campeón quien acumula más unidades. De la misma manera está organizada la zona Estímulo, integrada por: Aseba "B", Aseba "C", Lafinur "B", CID "B", Campus ULP y Juana Arzuduy.

Stella Maris Gatica Baigorria es la entrenadora de las categorías Sub 15 y Sub 13 del club bancario. Contó que tienen más de 35 jugadoras en la división con tope en los quince años. Sobre la otra, destacó que ella recibe a las chicas antes de que cumplan los 13 y que antes están a cargo de Tulio Lucero. El DT del maxivóley también está al mando del minivóley. Recibe a nenes y nenas a partir de los cuatro años. "Cuando llegan a los doce, los entrena como a una categoría precompetitiva y después me deriva la chicas", destacó Gatica Baigorria, reconociendo el gran trabajo del experimentado técnico puntano.

La entrenadora sabe que durante este campeonato deben defender el título obtenido con la Sub 15 en el Apertura. En esa oportunidad, vencieron al CID en la final, cuando la competencia se jugaba por zonas, semifinales y un partido definitorio. El fin de semana arrancaron con todo: "Aseba 'A' ganó los cinco partidos por 2 sets a 0; Aseba 'B' hizo lo mismo en la zona Estímulo y el equipo 'C' sólo perdió con el 'B'". Aún con un pleno a su favor no se confía. "Sabemos que CID es un equipo muy fuerte", aseguró.

El Regional, entre las cejas

"Nuestra intención es meternos entre los cuatro mejores del Regional. No es fácil porque Mendoza y San Juan tienen planteles muy fuertes", adelantó Stella Maris y mostró otro de los objetivos de Aseba. Luego detalló que, de acuerdo a las posiciones en el Torneo Apertura pasado, las bancarias, el CID, Lafinur y El Lince clasificaron para jugar el Torneo Regional de Cuyo, que se disputará el 14 de setiembre en San Luis. Arribarán tres equipos sanjuaninos y tres mendocinos para completar la grilla.

El año pasado, las dirigidas por Gatica salieron terceras y sacaron pasaje para jugar en Chapadmalal. Es que, justamente, los tres mejores posicionados en el Regional de Cuyo ganan un cupo para competir en la Copa Argentina en noviembre.

Paso a paso y tiempo al tiempo. Por ahora, las jugadoras de inferiores empezaron con todo. Son las raíces fuertes que luego florecerán en la Primera de un club que es sinónimo de muy buen juego en la red.