Arrancó la escuela de vóley en el Campus de La Punta

Con 130 deportistas, entre las ramas femenina y masculina, comenzó la escuela de vóley del Campus de la ULP con el objetivo de intensificar su preparación para los torneos provinciales y nacionales de 2023.

Uno de los responsables de la escuela es el profesor de educación física Matías Barrios, quien precisó: “Arrancamos a mediados de enero, son cinco semanas, los jóvenes entrenan de lunes a viernes. Hacen tres días de preparación física en el Campus, en donde predomina la fuerza, y otros dos de trabajos técnicos. Ya van perfilados para el campeonato anual”.

El entrenador Gustavo Camuzzi dijo que el inicio es “con muchas ilusiones, con muchos proyectos para este año. La idea es competir y hacerlo cada vez más y mejor, no solamente en la provincia, afuera también; que el roce nos dé volumen de juego y seguir creciendo como institución, como escuela deportiva”.

Intensos. Cada una de las sesiones está supervisada por los profesores Barrios y Camuzzi. Foto: ULP.

Gustavo remarcó: “Hacemos trabajos más técnicos que por ahí en el año no se trabajan y lo hacemos ahora, aprovechando al máximo todo lo que nos brinda el Campus con el equipo médico interdisciplinario”.

“Vamos a competir en los torneos de la Federación, desde Sub 13 a Sub 18 en femenino, y desde Sub 14 a Primera en masculino”, puntualizó Camuzzi, ilusionado por lo que viene y “aprovechando todas las ventajas de estar en el Campus”.

La nutricionista Johana Olguín lidera el entrenamiento invisible de la alimentación. En plena etapa de pretemporada, los deportistas del centro de alto rendimiento deportivo, que la provincia tiene en la Universidad de La Punta, adquieren mejores hábitos.

El Campus ULP trabaja con su equipo médico y de profesionales del deporte para acompañar a los atletas en su crecimiento.

El entrenamiento invisible. La nutricionista Johana Olguín, concientizando a las deportistas. Foto: ULP.

En plena etapa de pretemporada, y aprovechando la escuela de vóley, Olguín avanzó con integrantes del equipo femenino.

"Estuvimos hablando sobre nutrición deportiva y suplementación con las chicas de vóley, un deporte de equipo, y también lo vamos a hacer con deportistas individuales, desde qué puntos de vista verlos en el aspecto de la nutrición, pensando en el rendimiento y la recuperación. Y en cuanto a la nutrición individual en el Campus hacemos un seguimiento, controlamos a todos los atletas y, dependiendo de los torneos y de las distintas exigencias de los deportistas, van surgiendo cambios".

Por su parte Barrios, indicó: "Armamos una agenda con Johana en la que los chicos una vez que terminan la preparación física conmigo, pasan al taller de nutrición en la que intentamos generar concientización sobre la alimentación".

Johana expresó que la alimentación es "el entrenamiento invisible, hablamos de lo cotidiano de un deportista y de las ayudas de suplementación y ergogénicas para mejorar el rendimiento".

La nutricionista valoró: "Es lindo trabajar acá en la ULP, es motivador, estamos en un lugar excepcional y a los deportistas los vemos contentos, relajados y enfocados. Eso contribuye a labor profesional y da muchas ganas de seguir".

