UNSL: buscan incluir el cupo laboral para personas trans

El gremio Sidiu impulsará el tratamiento en el Consejo Superior, para los cargos docentes y no docentes.

El debate por la inclusión y el acceso al empleo con diversidad de género llega al ámbito de la UNSL, donde buscan incluir el cupo laboral para personas travestis, transgénero y transexuales, una propuesta que surgió en el ámbito de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y que en la casa de estudios de San Luis impulsará el Sindicato de Docentes e Investigadores Universitarios (Sidiu).

"Es un tema que surgió por el antecedente que tiene la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), que ya cuenta con una normativa para la incorporación de personas trans en el sector docente y no docente. La idea es detectar determinadas vacancias en los cargos y la posibilidad del ingreso de gente con otras identidades de género, estableciendo algún mecanismo que asegure el efectivo acceso al sistema", explicó la secretaria de Finanzas de Sidiu e integrante de la Comisión de Mujeres de Conadu, Jimena Juri Ayub.

Además, la docente y gremialista dijo que actualmente no cuentan con un estudio concreto sobre la inclusión de género en la UNSL, debido a que es un tema muy novedoso.

"Aquellos que damos clases y recorremos los pasillos de la Universidad, notamos que es algo muy reciente y sin antecedentes, la realidad es que esa población antes no tenía acceso a los estudios superiores debido a su condición. Hasta hace tres o cuatro años no era común contar con estudiantes trans, en cambio ahora notamos mayor cantidad de estudiantes, inclusive que están a punto de recibirse", indicó Juri Ayub.

En el caso concreto de la docencia, la propuesta de Conadu solo busca generar cambios sobre el cupo en las casas de estudio, sin afectar el orden de mérito para ocupar los cargos, lo que significa que continuarán con la exigencia del título habilitante para ocupar los puestos.

"Si bien el caso de Tierra del Fuego marca un lineamiento a seguir, es necesario que nosotros instalemos el debate acá, conociendo la situación concreta en la Universidad y también en nuestra provincia", sostuvo la integrante de Sidiu.

Pese al cambio de paradigma, que favorece la inclusión de otras identidades de género, Juri Ayub reconoció que la presentación de una propuesta del cupo laboral trans traerá un acalorado debate al interior de la UNSL, entre los sectores conservadores y progresistas.

"Creo que vamos a tener dos situaciones muy extremas: la de aquellos que van a esgrimir la meritocracia que en realidad va a ser una excusa para resistirse a aceptar las nuevas condiciones de diversidad de la sociedad en la que vivimos, mientras que va a haber un sector que va a reconocer el fallo histórico de la negación de integrar a otras identidades, que son los que van a estar dispuestos a construir un proyecto inclusivo y que mitigue años de maltrato y desidia", aseguró.

El antecedente de la UNTDF

En setiembre de 2018, el Consejo Superior de la UNTDF aprobó por mayoría el proyecto de cupo laboral para la población trans, en una proporción no inferior al 1 por ciento de la planta total de personal universitario docente y no docente. La integración es para personas travestis, transexuales, transgéneros y con otras identidades de género "no hegemónicas".

La medida fue acordada junto a los centros de estudiantes de las distintas facultades y los gremios universitarios, a través del Programa de Géneros y Sexualidades UNTDF.

La decisión de incorporar laboralmente a personas trans en esa casa de estudios se fundamenta en la Ley Nacional de Identidad de Género y la Ley Nº 14.783, Ley "Diana Scayán” aplicada en la Provincia de Buenos Aires, que en uno de sus Artículos prevé que un 1 por ciento de los puestos en la administración pública sean ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero.