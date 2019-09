La Comuna, ahora, quiere llevar el boleto de Transpuntano a $26

Las definiciones por el aumento del pasaje de transporte urbano en la ciudad siguen sumando propuestas y ayer, tras una nueva reunión de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante, el poncismo presentó una suba para llevar el pasaje actual de 22 a 26 pesos, que se debatirá este jueves en el recinto.

María José Domínguez, concejal de San Luis Somos Todos, la fuerza política del intendente Enrique Ponce, fue quien propuso la nueva tarifa, bajándole el precio a la propuesta inicial de la empresa de participación municipal de 32,50. El despacho con la propuesta fue emitido en minoría. Luis “Piri” Macagno, del bloque unipersonal Identidad Popular y Ayelén Mazzina, del bloque Frente Unidad Justicialista se abstuvieron.

Mientras, Javier Suárez del interbloque Avanzar y Cambiemos por San Luis se ausentó y Juan Domingo Cabrera, también del bloque justicialista y presidente del Concejo, participó en la comisión, pero se retiró antes, acusando presiones de delegados de la UTA, que también participaron de la reunión. Otro que dijo presente fue Jorge Aostri, gerente de la empresa que pidió el incremento.

Resta saber porque el oficialismo municipal decidió bajar 6,50 la propuesta inicial. Domínguez no contestó a las consultas de este matutino, pero la semana pasada la segunda propuesta que había hecho, de 28 pesos, no había recibido buen aval de sus pares. Mazzina aclaró que dio su abstención para habilitar el debate el próximo jueves, pero cuestionó la situación irregular de la empresa. Suárez prefirió no adelantar opinión sin consultar a su bloque.

“Me abstengo de hablar en el despacho para que llegue al recinto y tenga la discusión que merece. Si el bloque de Avanzar y Cambiemos no se hace cargo junto con San Luis Somos Todos de la situación que está pasando, tanto el país como la provincia de San Luis, está clarísimo que ese despacho quedará sin resultado. La realidad es que la empresa está desfinanciada, no hay plata para que los trabajadores cobren, teniendo en cuenta que aún les adeudan dinero”, remarcó.

La concejal dijo que la presencia de delegados de la UTA puso el foco en la continuidad de los pagos y hasta los puestos de trabajo de los choferes. “Es importante entender porque viene la UTA. Detrás de ellos hay presiones de que trabajadores se pueden quedar sin sus puestos de trabajo. Como concejales hay que tomar esta situación con mucho compromiso, y sobre todo con sensibilidad social que es lo que le falta a este Municipio”, remarcó.

La concejal remarcó las “irregularidades” que atraviesa la empresa. Como ejemplo citó que el Municipio no gira a Transpuntano los fondos correspondientes para costear los boletos gratuitos que se otorgan a jubilados y estudiantes. “Sabemos que reciben los subsidios por el combustible y también que el Poder Ejecutivo Municipal no les hace la transferencia correspondiente del boleto gratuito”, aseguró.

A su vez, dijo que sus estimaciones como presidente de la comisión daban un boleto a 25,50. “Mi punto de equilibrio ha sido de 25,50 y la concejal María José Domínguez saca un despacho en 26, es decir con eso solucionan los problemas del pago de los empleados como de las unidades de la empresa”, apuntó.

Por otro lado criticó cómo fue que Ponce promovió medidas como el boleto gratuito de jubilados y estudiantes, pero a su vez, no criticó la quita de subsidios del gobierno nacional al transporte. “Es una situación difícil y no estoy dispuesta a pagar ningún costo político cuando realmente la Municipalidad hizo las cosas mal y su bloque se tiene que hacer cargo de la situación. La empresa tiene irregularidades tanto en la administración como con los empleados y las unidades. La gente no viaja como tiene que viajar, el chofer no maneja en condiciones”, concluyó.

Juan Domingo Cabrera, que preside el Concejo, fue un poco más duro sobre la presencia de la UTA. “Me amenazaron con hacer paro si no hay aumento. Como voy a negociar así, es la plata del pueblo. Si hay una mala gestión en Transpuntano, el pueblo no puede pagar y si hay una mala administración de la Municipalidad, el pueblo tampoco debe pagar”, apuntó el edil, que adelantó que su voto será negativo.

“Si piden 32 y yo manifiesto que es caro, después lo bajan a 28 y luego viene Ponce y dice ‘con 26 nos conformamos’, es mala administración y gestión. Es mucha plata de 32 a 26, yo les digo que administran mal”, recordó.

“Hay algo raro, la UTA nunca vino a pedir aumento, para mí lo que ha sucedido es que han hecho muchos paros encubiertos, están con el nudo en la garganta porque saben que van a echar cuarenta personas, por el proceso preventivo de crisis”, dijo por último.