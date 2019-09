Villa Mercedes: este año no harán la Fiesta de la Calle Angosta

Según el Municipio, la crisis obligó a priorizar recursos económicos para otro fin, como la emergencia del transporte público. La Feria del Libro también fue suspendida.

El recorte presupuestario en el Municipio terminó por cobrarse el festival emblemático del suelo villamercedino: la Fiesta Nacional de la Calle Angosta. Con ella arrastró a las ediciones de niños, "Callecita", la de Adultos mayores, más la Feria del Libro. La triste noticia la había adelantado La Mesa Cinco, el 18 de agosto pasado, y terminó por confirmarlo Jorge Rosales, el secretario General de la Comuna.

"Los eventos son muy importantes para nosotros, siempre lo fueron, en el calendario anual de eventos registramos entre 600 y 1.200 que generan una actividad económica muy importante. Pero en épocas de crisis tenés que elegir entre una cosa y la otra. La Calle Angosta es el ícono de los villamercedinos, la identidad local, cada vez que viene alguien de otro lado es el primer lugar al que lo llevamos", indicó Rosales.

En abril del año 2018 el Gobierno de la Provincia finalizó con la renovación integral del complejo turístico y cultural. La obra incluyó la refacción del escenario principal, agregaron cabinas de transmisión, el techado de las butacas, la ampliación de la Casa de los Artistas (donde hicieron los camarines y nuevas salas) más las mejoras en el Paseo de los Murales, en el patio de comidas y el parque que se extiende hasta la avenida Los Álamos.

Otras prioridades

El responsable del área sostuvo que el motivo de la interrupción del festival es la crisis económica del país, por lo que han asignado ese presupuesto a cubrir emergencias en otros sectores, en particular la del transporte urbano de pasajeros. "El presupuesto se presupone que lo íbamos a gastar en esto, pero para hacer lo del colectivo tuvimos que pedir autorización al Concejo Deliberante, porque desembolsamos casi 7 millones de pesos todos los meses, 10 veces más que el presupuesto de la Feria del Libro y de la Calle Angosta. No estamos recibiendo subsidios a nivel nacional y estamos haciéndonos cargo solos del colectivo", señaló.

No solo el festival mayor quedó trunco, sino que la determinación de la Intendencia salpica a "Callecita", que reunía a los ballets infantiles locales, y de otras ciudades, y al encuentro que era protagonizado por personas de la tercera edad.

En tanto que el evento literario que solía realizarse por estos días en los alrededores de La Casa de la Cultura, también corrió la misma suerte.

Según reveló Rosales, los bailarines y músicos que suelen desempeñarse en el "Alfonso y Zavala" conocen la decisión. "Trabajamos en forma permanente con ellos. Los cantantes y las academias, principalmente, tienen una actividad muy importante y siempre han sido ayudadas para que puedan hacer sus eventos. Tenemos más de 60 y en todos, el Municipio colaboró para que se sigan desarrollando", manifestó.

Según señaló, el recorte sería únicamente en eventos. Eso implica que tampoco llevarán adelante las capacitaciones y talleres que el año pasado precedieron al festival mayor y que tuvieron lugar en la renovada Casa de los Artistas.