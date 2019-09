Tristeza en los artistas por la suspensión de Calle Angosta

Los músicos y bailarines no quieren perder la fiesta. "Me duele muchísimo", dijo la hija de uno de los mentores.

“Es el festival de Villa Mercedes y de San Luis, que ha trascendido por un montón de cosas. Me duele muchísimo, estoy muy triste porque con esa infraestructura, con esa obra hermosa que se hizo, para la gente y para quienes subimos a ese escenario magnífico que ha tenido comentarios en todo el país, que pase esto me da mucha tristeza", expresó Silvia Zavala, la hija de José Adimanto, uno de los mentores de la Fiesta de la Calle Angosta junto a Alfredo Alfonso. Como ella, otros músicos y bailarines expresaron su desazón y lamentaron que el Municipio haya confirmado que suspenderán el festival porque debieron reasignar el presupuesto a otras áreas.

El secretario General Jorge Rosales indicó que el dinero previsto para la organización del encuentro folclórico fue destinado a cubrir la emergencia en el transporte urbano de pasajeros.

Una de las voces ganadoras de Calle Angosta, Sandra Rizatti, manifestó: "Creo que también es una cuestión de gestión porque debería ser manejado por quien ame y adore lo nuestro. Me gustaría que pudieran hacerse cosas con gente de acá. Hace unos 10 años que no me convocaban a tocar y eso duele, porque no se valoran los artistas locales, es fundamental empezar por casa y reconocerlos. Es un predio que no tiene nada que envidiarle a otros escenarios".

Julio Zalazar, el cantante de Algarroba.com, se desayunó con la mala noticia. "Es una gran tristeza a nivel particular. Y desde lo general, como reivindicación de nuestros poetas, compositores, autores, música y danza, me parece que daña la cultura de un pueblo. Ojalá que se haga el festival y también el Canta Cuyo, que quede el cargo de conciencia para el que no lo hizo y que la nueva gestión pueda organizarlo", consideró.

Otro de los que mostró su disgusto fue Martín Giménez, de "La Cautana". "Dentro de las posibilidades que nos ha dado Villa Mercedes, tuve una primera sensación de que podríamos juntarnos varios grupos y hacerlo a pulmón, para no dejar que se pierda. Es el festival mayor de la provincia, de nivel nacional, que debería contemplarse y tratar los medios para que pueda hacerse. Es cierto que pasamos por un momento muy malo, que hay otras necesidades, pero podría coordinarse que sean menos días pero que se busque la forma de hacerlo", insistió.

Néstor Arrieta fue otro de los músicos locales que reclamó por la Calle Angosta. "Es un festival que prácticamente lo hemos hecho nosotros. Me molesta y duele, pero creo que pasa por lo político, es una lástima. Tendríamos que hacerla igual porque no es de la Intendencia, no es de nadie, es patrimonio de los cuyanos. Creo que las cabezas de las comisiones han sido culpables de un montón de cosas. Yo empecé a actuar en el '90, estuve muchos años pero últimamente no asistí porque elegían gente de otro lado y nos dejaban afuera", se quejó el guitarrista.

También en la danza se apenaron. Valeria Visetti, una de las directoras de la academia "Rincón Nativo", sostuvo: "No es un evento político sino cultural y artístico. Si no lo organizan, que nos presten el lugar y lo armamos los artistas para que no se muera ese espacio. Estamos desilusionados, cómo no vamos a tener nuestra fiesta", reclamó.