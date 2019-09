Todos los estrenos de Netflix para septiembre

¿No sabés que ver en Netflix este mes? Mirá esta nota y te contamos todo lo que tenés al alcance del control remoto.

Ya se estrenó la quinta temporada de "How to Get Away with Murder", la número 15 de "Grey's Anatomy" y hoy fue el lanzamiento de la temporada 3 de "Jack Whitehall: Travels with My Father" y de "El espía". Pero la segunda temporada de "Élite" es de las más esperadas.

"Élite"

La segunda temporada de Élite volverá a regresar al colegio Las Encinas, uno de los más prestigiosos institutos de España, donde los estudiantes pretenden volver a la normalidad. El 6 de septiembre se estrenará.

Después de que la primera temporada de Élite trató sobre la historia de Marina y el misterio de quién la mató, en esta segunda temporada cada uno de los personajes no olvidarán lo que ocurrió. Esta carga será imposible de soportar, luego de que muchos de los estudiantes de la escuela tendrán que pasar juntos otro ciclo escolar.

"El Espía"

Retrata la vida e historia de uno de los agentes secretos más famosos de la historia de Israel, Eli Cohen.

El catálogo de Netflix también va a añadir "The Politician", "Las del hockey", "Criminal: Reino Unido", así como "Inconcebible", "(Des)encanto: Parte 2" y nuevos episodios de la temporada 4 de "The Good Place".

A finales de septiembre también llegará la temporada 4 de "Vis a vis", y el estreno de "The I-Land".

"The I-Land"

Con Kate Bosworth y Natalie Martinez entre el reparto, esta nueva serie cuenta cómo diez personas despiertan en una isla que parece un paraíso, pero podría resultar muy peligrosa. Llega el 12 de septiembre.

También llegará la aclamada "Pose", "October Faction" y "Brooklyn Nine-Nine", con su temporada número 5. La sexta temporada de "The Blacklist" llegará a finales de septiembre, así como la cuarta parte de "Supergirl" y de "DC's Legends of Tomorrow".

En cuanto a películas, regresan algunos títulos como "Chicas pesadas", pero también por fin podremos ver en la plataforma algunos clásicos como "Dirty Dancing" y "Diario de una pasión".

"Fragmentado, con James McAvoy y su espléndida actuación también aparecerá este mes de septiembre en Netflix. Le siguen películas como "Ocultos por la luna", "Capitán América y el soldado del invierno", "Sully" con Tom Hanks, y "A mi altura".

"Hombres al agua", "Climax", "Cincuentas sombras más oscuras", "Jackass número dos", "Escuela de Rock", "La gran muralla", "Inferno", "La fiesta de las salchichas" y "Evelyn".

"Buscando a Dory" también es uno de los estrenos que más esperábamos en la plataforma".

Para la familia también estará "Patoaventuras", "Cars", "Equipo Kaylie", "Los héroes del apocalipsis", "Dragones: Equipo de rescate", "Cars 2" y "My little Pony, octava temporada".