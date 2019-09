Susana Sendón muestra a las "Mujeres de los pueblos originarios"

Documentos, libros y escritos de época instruyeron a Susana Sendón sobre los pueblos originarios y las calamidades que vivieron en la cruenta colonización. Pero lo que más le llamó la atención a la artista plástica fue la vida y el sufrimiento de las mujeres indígenas, a tal punto que ni siquiera encontró un registro formal de cuántas fueron masacradas, torturadas y asesinadas en su momento.

Ancestrales Muestra "Mujeres de los pueblos originarios", de Susana Sendón Día: A partir de hoy hasta final de mes

Hora: 19

Lugar: Museo Dora Ochoa de Masramón

Entrada: gratis

Para recordarlas con un algo de romanticismo y alejada de los terribles hechos que sucedieron tiempo atrás, la pintora quiso mostrarlas en la muestra "Mujeres de los pueblos originarios de Argentina: la historia que no nos contaron", una exposición de quince trabajos que se inaugurará hoy a las 19 en el museo "Dora Ochoa de Masramón" y estará exhibida durante un mes. La entrada es libre y gratuita.

"Investigué y me enteré sobre aquella historia que los colonizadores no quisieron contarnos. Empecé a leer sobre eso y aunque los escritos no eran muchos recabé la información necesaria para instruirme. Lo que encontré fueron documentos que explican los sufrimientos de los pueblos y cómo la mujer era ignorada sin ni siquiera dejar un registro de sus identidades. Por ejemplo, de las prisioneras y las asesinadas no encontré cuándo, ni dónde ni quiénes eran aquellas damas que murieron en brazos de los colonizadores", explicó Sendón.

La artista expresó que en sus cuadros no quiso mostrar aquel sufrimiento, sino romantizar la figura de las mujeres. "Encontré la historia de una niña que no tenía identidad pero sí una marquita en forma de nube en su ojo. Lo que representé fue una indiecita sentada en una nube. Así lo torné de manera más artística", ejemplificó Susana.

La técnica que usó la pintora para esta muestra es el serigrafiado, un tipo de arte que utiliza tinta china, raspado e imaginación. "Es una técnica substractiva. Raspo la tinta china, sobre papel o madera, hasta que aparece el dibujo. Es la manera de sacarlo a la luz partiendo desde el negro total", agregó.

Sendón estará acompañada en la muestra por Graciela Barón, otra artista plástica que se ofreció para ayudarla a seleccionar las obras que desde hace tres años Susana trabaja para presentar.

"Me interesa que vengan a verla grupos estudiantiles y explicarles no solo sobre la historia de cada obra, sino también de la técnica y la investigación que hay detrás", expresó Sendón. Además, cada jueves de setiembre a las 18:30, miembros de los pueblos originarios de la provincia disertarán en el museo para contar sus historias de vida acompañados por audiovisuales alusivos.

"Los centros educativos que quieran venir a vivir la experiencia deberán pedir turno en el museo y tendrán una charla sobre mi trabajo, además de instruirse sobre lo que sucedió en la época de la colonización. La historia que los pueblos originarios no pudieron contar", explicó la artista.