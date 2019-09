La Universidad de Córdoba trabaja en el primer Manual de Estilo con lenguaje inclusivo

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) trabaja en el primer manual de estilo con recomendaciones para el uso de un lenguaje más “incluyente” que repara en temas de equidad de género y visibilidad de las minorías, sin “romper con las reglas del lenguaje”, dijo Elena Pérez, decana de la Facultad de Lenguas de esa casa de altos estudios.

“Hace mucho que estamos tratando de ser más inclusivos con el lenguaje, y de esta manera estamos reparando en el diferente”, indicó Pérez, quien contó que el rector de la UNC, Hugo Yuri, formó -en septiembre de 2018- una comisión para la elaboración del manual que guiará las comunicaciones en la casa de altos estudios.

Se trata de un trabajo mancomunado entre integrantes del Consejo Superior, de la Facultad de Lenguas, estudiantes, la Secretaría de Gestión Institucional de la UNC y la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano.

“Considero que la Universidad es pionera en la elaboración de un Manual de Estilo que incluye fórmulas de tratamiento, estructura de textos jurídico-administrativos y además contiene una separata con recomendaciones de uso de un lenguaje incluyente”, dijo la decana a Télam en diálogo telefónico.

Pérez explicó que el reclamo surgió desde los espacios estudiantiles, quienes en un principio propusieron el uso del lenguaje inclusivo en todas sus modalidades, incluyendo el uso de la “x", la “e” o “@”, como marcas de género universal, pero durante el debate “hubo que consensuar”.

Y el Consejo Superior, dando lugar al reclamo estudiantil, se planteó: "¿Cómo podemos ser más inclusivos sin tener que romper con las reglas del lenguaje, sin salirnos de todas las posibilidades que nos brinda el español, una lengua muy rica en posibilidades más allá del masculino y femenino”?.

Por motivos lingüísticos, el uso de la “e” genera problemas de cohesión gramatical, la “x” no es verbarizable y la “@” no es una letra, por lo tanto no pertenece a nuestro alfabeto, explicó Pérez, experta en temas del lenguaje.

Después de aclarar que la UNC no tiene potestad para aprobar o desaprobar ningún cambio en el uso del lenguaje, como se difundió erróneamente en algunos medios de comunicación, la decana subrayó que “lo único que hicimos fue presentar una serie de recomendaciones para el uso de un lenguaje más incluyente”.

La adaptación de estas recomendaciones quedará a criterio y debate de cada facultad y cada cátedra, dependiendo de la índole de cada disciplina.

“Cada día nos hacemos más humano con el lenguaje. Nos hemos vuelto menos crueles con el otro, y el lenguaje ayuda a lograrlo”, concluyó la decana de Lenguas de la UNC

Otras instituciones académicas que este año incorporaron un lenguaje más inclusivo en la comunicación institucional y en las producciones académicas, fueron la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de Chubut; la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).