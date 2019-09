Llevarán a audiencia pública la suba del boleto de colectivo

La empresa pidió un boleto a 32,50, que luego bajó a 26 pesos. Los ediles piden saber por qué.

Como si la crisis nacional no fuera suficiente para los vecinos de la ciudad, en las últimas semanas una nueva "psicosis" comenzó a minar la cabeza de la gente tras el pedido que hizo el Municipio para aumentar el boleto de Transpuntano. En las reuniones de la Comisión de Transporte poco hubo de acuerdo, mientras se tiraban precios al "tun tun" que deberían estar fundamentados y, sin embargo, no tenían documentos que los respalden. Primero pidieron 32,50, después se bajaron hasta 28 y llegaron a 26 pesos. Este jueves, el Concejo Deliberante aprobó una moción de la edil por el bloque oficialista, María José Domínguez, de devolver el proyecto que envió el Poder Ejecutivo municipal. El despacho de la Comisión de Transporte solo obtuvo la aprobación de la edil poncista, mientras que el resto de los concejales que integran dicha comisión se manifestaron abiertamente —y hasta por redes sociales— en contra de cualquier aumento. En la sesión de ayer, Domínguez dio marcha atrás para tratar de lograr un consenso con sus pares. Además, el concejal del bloque Identidad Popular, Luis "Piri" Macagno, solicitó que el aumento sea tratado en audiencia pública el lunes 16 de setiembre a las 9. Allí podrán ir también los vecinos.

En el recinto quedaron las ganas de debatir y saber "de dónde sacan los números" para aumentar el precio del colectivo. Esa fue la primera pregunta que lanzó Daniela Serrano, edil por el FUJ. "Quisiera saber cuál es el motivo del despacho con ese monto y cuál es el argumento para volverlo a la comisión. No es serio que se emitan despachos sin generar los consensos necesarios y después no nos hagamos cargo de votarlo", expresó.

Agregó que la propuesta de 26 pesos "no tiene ningún sustento en términos de análisis de costos, me parece que le debemos una explicación a la sociedad. Como en muchos otros temas, veo que se actúa con un grado de improvisación que es alarmante, esto es jugar con el dinero de la gente", sostuvo Serrano.

Por su parte, el edil del FUJ Roberto González Espíndola señaló que "este es un tema que está en la agenda social y los vecinos esperan la decisión del Concejo. Me parece que hay que convocar al gerente de Transpuntano —Jorge Aostri— y hacer una reunión ampliada de concejales, medios de comunicación y, por supuesto, vecinos. También que brinden la información necesaria para saber cuál es el estado patrimonial de la empresa, ya que nunca pudimos acceder a eso. Creo que mínimamente para llegar a un consenso esta información tiene que estar sobre la mesa y tiene que ser clara para todos".

Esto le dio pie a Macagno para proponer que la discusión por la tarifa de Transpuntano se haga por audiencia pública "y que se explique de cara a la gente cuáles son los costos de la empresa y que participen obligatoriamente tanto el gerente de la empresa como el secretario de Hacienda —Esteban Pringles— que es quien está encargado de la ejecución de los subsidios municipales, tanto del boleto jubilado, estudiantil y del reciente programa de subsidio municipal que se sancionó en la última ordenanza. Hay que tomar este tema con seriedad, no podemos andar revoleando cifras y números como si fueran hamburguesas de Mc Donalds".

Finalmente, las mociones fueron aprobadas, pero no por unanimidad. La vuelta a comisión se aprobó por 11 votos afirmativos, una abstención de Macagno y un voto negativo de Germán Ponce, compañero de bancada de Domínguez. Esto llamó la atención ya que la idea de que se vuelva a analizar el proyecto salió de su propio equipo. El concejal manifestó respecto a su negativa que el tratamiento del boleto se tendría que haber hecho ayer.

En cuanto al tratamiento del proyecto en audiencia pública, obtuvo 12 votos afirmativos y una abstención de Ponce, por la misma razón.