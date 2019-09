Fabiana Cantilo vuelve a San Luis con rock, folclore y tango

Detrás las canciones existe una mujer que busca sanarse de los males, le compone a su gata perdida y va en busca de nuevos sonidos sin olvidar sus raíces. Fabiana Cantilo regresa este viernes a San Luis en formato acústico y acompañada por su bombo leguero, dos guitarras y un repertorio que recorre sus mejores temas, piezas del folclore y el tango. La cita será hoy a las 22 en "Zona Azul" y antes dialogó con Etc. sobre su presente espiritual, su próximo disco y la trayectoria que le sigue los pasos.

—¿Por qué elegiste agregar a tu repertorio piezas del folclore y el tango?

—Siempre me gustó cantar folclore. Cuando tenía 7 años, la primera canción que toqué en la guitarra fue una folclórica. Lo que me pasó con el tiempo fue que los productores que estaban conmigo difundían los temas más pegadizos y movedizos. Los que convenían para comercializar. Ahora que hace cuatro años soy totalmente independiente me doy el gusto de interpretar lo que quiero. El concierto en San Luis tendrá dos guitarras y un bombo leguero, ideal para nutrir las canciones de tradiciones.

—¿Con quién venís?

—Me acompañará Mariana Pellegrino, una música que me crucé por casualidad y tenemos una linda conexión. La conocí en unas vacaciones en Ibiza, nos dejamos de ver y con el tiempo, cuando decidí cambiar mi banda, la pensé y volvió a contactarme. Es un regalo hermoso del universo. Una artista muy talentosa.

—¿Hay influencias cuyanas en tus canciones folclóricas? ¿Elegiste algún artista de la región para interpretar?

—No, hay algunas sorpresas norteñas. Cuando yo era chica viajaba mucho a Tucumán porque mi mamá se casó con un tucumano que nos llevaba en su Falcon a la provincia. Tengo una conexión especial con la ciudad porque mi infancia y adolescencia las viví por esos lados. Conozco todo el norte, aunque me gusta el interior de mi país en su totalidad.

—¿Te gustaría vivir en otra ciudad?

—Me encantaría pero me tocó vivir en Capital y no me quejo. Acá tengo mi familia y mi trabajo. No descarto en algún futuro trasladarme a alguna provincia como Córdoba, por ejemplo. Conozco mi país de punta a punta y cada ciudad tiene su encanto.

—¿De qué se trata "Cuna de piedra", tu próximo disco?

—Es un trabajo hermoso. Muy diferente a los discos anteriores. Acá mi esencia se transmite con instrumentos celtas y me enfoqué en interpretar el amor en todas sus formas. Para mí no existe solo el amor romántico, en el disco también hablo de mis ancestros, mis mascotas, honro a Charly García y Fito Páez como mis grandes compañeros y también le hablo al ángel de amor, que no se ponga triste porque no está todo tan mal como una lo cree.

—¿Qué te llevó a sentirte más espiritual?

—Necesitaba curarme del odio y la ira. Siento que mi misión en este mundo es decir y hacer algo lindo, entonces me vuelco a las cosas importantes. Hace siete años que no tengo una pareja y quizá ya no vuelva a intentar formalizar con nadie. Pero busco el amor por otros lados. La música, mis amigos, mi público, es algo que me alegra poder tener para seguir en esta vida con total plenitud.