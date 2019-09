Donald Trump canceló las negociaciones de paz con Afganistán y los talibanes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló las negociaciones de paz que “iban a realizarse en secreto” en territorio norteamericano, este domingo, entre su gobierno, el afgano y los talibanes. Ocurrió poco después de que el grupo insurgente reivindicara un atentado en Kabul en el que murió un soldado estadounidense.

"Sin que nadie lo supiera, los principales líderes talibanes y, de forma separada, el presidente de Afganistán, iban a encontrarse de manera secreta conmigo el domingo en Camp David. Iban a venir a Estados Unidos esta noche", escribió anoche en Twitter, en referencia a la residencia de verano presidencial, famosa mundialmente por haber sido la sede de otros acuerdos de paz.

Unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders and, separately, the President of Afghanistan, were going to secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were coming to the United States tonight. Unfortunately, in order to build false leverage, they admitted to.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019

"Desafortunadamente, y con el objetivo de conseguir una falsa capacidad de negociación, reconocieron la autoría de un ataque en Kabul, en el que murieron uno de los nuestros grandes soldados y otras 11 personas. Inmediatamente cancelé la reunión y suspendí las negociaciones de paz", continuó.

....an attack in Kabul that killed one of our great great soldiers, and 11 other people. I immediately cancelled the meeting and called off peace negotiations. What kind of people would kill so many in order to seemingly strengthen their bargaining position? They didn’t, they.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019

"¿Qué tipo de personas matarían a tantos para, supuestamente, fortalecer su posición negociadora? ¡Solo la empeoraron! Si no pueden aceptan un cese al fuego durante estas negociaciones de paz tan importantes y matan a 11 personas inocentes, entonces, probablemente, no tengan la capacidad de negociar un acuerdo significativo", concluyó el mandatario.

....only made it worse! If they cannot agree to a ceasefire during these very important peace talks, and would even kill 12 innocent people, then they probably don’t have the power to negotiate a meaningful agreement anyway. How many more decades are they willing to fight? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019

El atentado que Trump señaló como la causa de la ruptura de las negociaciones sucedió el jueves pasado en la capital de Afganistán en un barrio aledaño a la llamada Zona Verde, donde se encuentran la embajada de Estados Unidos y la sede de los servicios de inteligencias afganos, entre otros edificios políticamente relevantes.

Diez afganos civiles, un soldado estadounidense y un militar rumano murieron en el acto. Se trata del militar estadounidense número 15 que muere en combate o en atentados en lo que va del año.

Tras el anuncio de Trump, el gobierno afgano emitió un comunicado para dejar claro que apoya la decisión de Washington y confirmar que el diálogo, en todos los niveles, ha sido cancelado.

"El pueblo afgano y el gobierno quieren una paz duradera y están comprometidos a esforzarse por la paz, pero consideran que la violencia de los talibanes y los ataques contra los afganos son el principal obstáculo de las conversaciones de paz en curso", afirmó la oficina del presidente afgano, Ashraf Ghani.

Télam