Fútbol pasión: en San Luis la "redonda" es la más mimada

Es innegable que el deporte más popular de la Argentina es el fútbol y San Luis no es la excepción. Amateur, profesional, infantil, de damas o senior, “jugar a la pelota” es la pasión número uno de los sanluiseños.

Para hacer este ranking de popularidad se consideró la cantidad de gente que lo practica, la cantidad de federados y el nivel de interés que genera el fútbol en los puntanos.

La encuesta en la calle, o la de las redes (ver recuadros) dieron al fútbol como el deporte más popular por lejos, dejando atrás a disciplinas como el automovilismo, al atletismo, el boxeo o el ciclismo.

Entre los deportistas federados la diferencia es abultada, vale como dato resaltar que entre la Liga Puntana (10 mil), la de Villa Mercedes (8 mil) y la del Valle del Conlara (7 mil) son más de 21 mil jugadores federados entre equipos de las primeras divisiones, de la B, de futsal; tanto de mujeres y hombres de toda la provincia. No hay otro deporte en San Luis que se le acerque.

Es curioso que con la pasión que se maneja el fútbol en San Luis aun tiene un déficit: al puntano le gusta practicarlo, pero a la hora de ir a la cancha, juegue EFI, Huracán o Defensores por el torneo local, o Juventud y Estudiantes por el Torneo Federal A, es reticente. En este punto toma fuerza el automovilismo.

Para analizar este fenómeno hay que destacar la historia, con grandes competencias de rally y pista de tierra, que forjaron el espíritu "tuerca" de los sanluiseños desde el mismísimo Rosendo Hernández, hasta Miguel Baldoni por nombrar un piloto contemporáneo. Los hinchas, son incondicionales, no importa donde sea la carrera, van por cientos.

Por cantidad de espectadores, pilotos, equipos, instituciones y familias relacionadas, se puede decir, sin temor al error, que el automovilismo en San Luis, es el legítimo escolta del fútbol.

Según un estudio de la Universidad de Hertfordshire en Gran Bretaña, los más fanáticos piensan en algo relacionado al fútbol cada un minuto. Y los menos vehementes, cada 12. Este estudio es uno de los tantos, que durante años ha intentado desentrañar la enigmática e irresistible atracción que ejerce este deporte sobre hombres y mujeres.

Cuesta pensar en alguien que no haya pateado una pelota alguna vez, ya sea en un ”picado por la coca”, “pechito a marear” o por los puntos el domingo. La facilidad para entenderlo, la posibilidad de jugar uno contra uno u once contra once, sumado al bajo precio del material para practicarlo, basta una pelota de cualquier material hace del fútbol el deporte predilecto de los puntanos.