Danila Muriñho hará hoy un nuevo tributo a Amy Winehouse

Antes de cada show, Danila Muriñho recoge su cabellera y lo acomoda como un panal de abejas, deja al descubierto sus brazos tatuados con las “chicas de Amy” y se hace el delineado característico de la artista británica. Luego, se para en el escenario, pliega las rodillas y se mueve al ritmo de la música con un balanceo suave. La ilusión se completa cuando deja salir su voz particular y, por un segundo, hace pensar a quienes la escuchan que Amy Winehouse revivió para cantar sus canciones.

La joven de 26 años aseguró tener una fórmula especial para cantar como Winehouse, uno que la misma cantante y compositora reveló a sus fans años atrás. “Ella decía que para sonar bien tenía que meterse en lo que dicen las canciones y así lograba sentir lo mismo que cuando las escribió”, explicó. “Yo tomo su método y lo aplico cada vez que canto, porque para mí es imposible no sentirme reflejada con sus letras y su vida”.

La cantante villamercedina lidera “Cherry”, una banda tributo a Amy con la que el sábado pasado se presentó en la inauguración de la segunda temporada de “La Terracita”, en el Parque La Pedrera. Además, dos días después, fueron el primer grupo en grabar un Live session en Casa de la Música.

Sin embargo, todo comenzó hace unos seis años cuando le dijo a su marido y manager que quería hacer un tributo a la fallecida cantante de “Rehab”. “Empecé a cantar sus canciones y me sentí tan cómoda que parecía que lo hubiese hecho de toda la vida”, detalló.

Danila confesó que nunca tomó clases de canto ni de inglés, sino que aprendió a imitarla con videos de internet. Ahora, es innegable el parecido con la artista. “Cuando me dicen que sueno como Amy me dan ganas de llorar, porque es muy grande el sentimiento que tengo, siempre sentí una conexión con ella”.

Hoy la joven hará su show solista, sin la banda, en la parrilla de Avenida del Fundador. A partir de las 22, tomará el escenario y transportará a los comensales en el tiempo. Danila tiene listas 21 canciones y entre los grandes éxitos de la artista británica como “Rehab”, “Back to black” y “You know i'm no good”, también sonarán covers de cantantes conocidos de soul y jazz.

Danila Muriñho canta los temas de Amy Winehouse

DÍA: Hoy

HORA: A las 22

LUGAR: El Rodeo Multiespacio

ENTRADA: Gratis