Los arrestaron con $108 mil, pero los procesaron por resistencia

Además de la plata, tenían un inhibidor de alarmas. No pudieron probar que el dinero fuera robado.

Catherin Elizabeth Miranda y Ezequiel Contreras Fernández no consiguieron zafar de la acusación por resistencia a la autoridad, que les valió cuatro días de detención en una comisaría de San Luis. No hubo dudas de que cuando los policías del Comando Radioeléctrico quisieron detenerlos porque los vieron en un auto con una actitud que interpretaron como sospechosa, ambos se dieron a la fuga y trataron de evitar ser identificados. Por eso, el juez Marcos Flores Leyes, quien subroga por estos días el Juzgado Correccional y Contravencional 1, los procesó por resistirse a la autoridad y ordenó su libertad. De lo que sí logró zafar la pareja es de las sospechas sobre el origen de dos teléfonos y de 108 mil pesos que les hallaron, puesto que los investigadores no comprobaron que hayan sido robados.

Hasta el momento en que el juez instructor resolvió el procesamiento de los imputados de 19 años, nadie, en ninguna dependencia policial de San Luis, había denunciado el robo de una cifra similar a la que Contreras habría arrojado al patio de una casa.

Lo que hacía dudar sobre la procedencia del dinero no fue solo el hecho de que trataron de huir de los efectivos y deshacerse de la plata, sino que a uno de ellos, a la mujer, le encontraron un inhibidor de alarmas, usado para anular la señal del cierre centralizado de los vehículos y así abrirlos sin ejercer violencia.

Es por eso que no descartan que el dinero provenga, por ejemplo, de un robo ocurrido en otra ciudad, sobre todo "teniendo en cuenta que (Contreras) ya tiene antecedentes por usar inhibidores de alarmas en automóviles adulterados", comentó el comisario mayor Roberto Molina, el director general de Investigaciones.

La pareja fue detenida el lunes. Cerca de las seis de la tarde de ese día un hombre llamó al 911 para avisar que los ocupantes de un Fiat Siena estaban en "actitud sospechosa" en avenida Lafinur y Las Heras.

El personal del Comando Radioeléctrico localizó el coche que les refirieron en España y Perón. Les dieron la voz de alto a sus cuatro ocupantes, tres hombres y una mujer. Pero dos de ellos, los que estaban en la parte trasera del vehículo, escaparon a pie.

La chica, a quien después identificaron como Miranda, fue aprehendida en el cruce de esa avenida y la autovía Eva Perón.

Contreras fue arrestado a metros de Vittal, el servicio de emergencias médicas. Había lanzado al patio de una casa vecina una campera con 108 mil pesos.