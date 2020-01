Artistas puntanas denuncian falta de cupo en festivales

A pesar de una ley nacional que exige un 30% de participación, aseguran que no fueron convocadas.

Artistas puntanas agrupadas en la Colectiva de Mujeres y Disidencias en la Música de San Luis emitieron un comunicado en el que denuncian que los festivales de verano en la provincia no cumplieron con la ley nacional de cupo femenino, que establece un mínimo del 30% de presencia de mujeres en escenarios.

“Otro verano sin mujeres en los escenarios” se titula el comunicado firmado por la Colectiva. Allí aseguran que, “nuevamente, en las grillas de los festivales no aparecen mujeres músicas en casi ningún lugar de la provincia”.

El comunicado recuerda el año 2019 cuando, a nivel nacional con una ley y en el ámbito municipal, con una ordenanza para la ciudad de San Luis, se logró establecer el mínimo del 30% de mujeres en escenarios. La colectiva acompañó, promovió y celebró ambas aprobaciones en su momento.

“San Luis pudo visibilizar la precarización laboral de las mujeres y diversidades dentro del ámbito de la música. Fuimos convocadas a una mesa de diálogo por mujeres que parecían entendernos, en donde, entre otras representantes, estaba la jefa del Programa Cultura, Silvia Rapisarda, con intenciones de ofrecernos algunas soluciones a una de nuestras principales problemáticas”, expresa en un pasaje del comunicado, que puntualiza el trabajo realizado para la ordenanza que rige la ciudad.

Sin embargo a la hora de la aplicación, dicen que se quedaron con las manos vacías. “Se trabajó en conjunto con los bloques de la Mujer y de Cultura del Concejo Deliberante de San Luis. También, en esa reunión, la Colectiva mencionó a las autoridades de Gobierno que en nuestra provincia existen muchos festivales de producción pública o privada en los que no somos convocadas”, detalla.

“Las Mujeres y Disidencias en la Música de San Luis TODAVÍA esperamos que se informe sobre la Ley Nacional de Cupo Femenino en los Escenarios y en la ciudad de San Luis se cumpla con la Ordenanza por parte de productores públicos, privados, independientes y autogestivos. Necesitamos que todes se hagan eco de que estamos sin trabajo otro verano, mientras seguimos escuchando de fondo lo mismo de siempre”, termina el documento.

Una revisión rápida de las grillas de ocho festivales provinciales a realizarse en enero arroja que solo hay cuatro mujeres: el viernes por la noche Daniela Calderón se presentaba en el Festival Provincial de los Ríos, en El Trapiche; en la Semana de las Peñas en Potrero de los Funes este domingo estará Deolinda Sosa; mientras que Cecilia González, acompañada por Fernando Tello, tocará el viernes 17 en el Festival de El Fogón y El Lago. Por último, en el Festival de Aguas Claras, en Nogolí, el 25 de enero, participará la “Colo” Martín.

“Cuando el gobierno provincial organiza y participa en las grillas, siempre consideramos el cupo femenino. Si vamos con lo que es las municipalidades e intendencias, no somos los organizadores. A veces acompaña con promoción. No participamos del armado de las grillas”, justificó Silvia Rapisarda, jefa de Programa Cultura.

“Cuando el festival se lanza, la grilla ya está armada. Si es real esto que cuentan de los festivales, sí nos vamos a hacer eco como entidad de Gobierno y vamos a hablar con los intendentes, porque esto pasa más que nada por una toma de conciencia de esta realidad del cupo femenino. Vamos a trabajar para que no vuelva a suceder o no suceda en las grillas que faltan”, agregó la funcionaria, quien dijo que analizarían la programación de los eventos.

A pura autogestión

La lucha por un espacio es constante

Varias artistas marcaron a El Diario que a pesar de años de trabajo, en contadas oportunidades participaron de un festival provincial y que como alternativa se sustentan en la autogestión de eventos. “No tenemos quién nos respalde con respecto al lugar que nos debería tocar”, apuntó Marianela Arce, integrante de ‘Mamá Cora’, un grupo vocal femenino que hace música latinoamericana.

Con presentaciones conseguidas por sus propios medios, tratan de juntar fondos para poder participar de un encuentro internacional de música en Ecuador, a realizarse en marzo y por el que no han recibido ningún tipo de ayuda. “Yo soy cantante de folclore desde los 8 años y con 29 todavía no puedo estar en ningún festival de San Luis. Son años de pelearla, de mantener un grupo, de buscar toques, de manejarme sola”, apuntó Dany Garro, del mismo grupo vocal.

“Molesta que ante toda esta exposición que hemos hecho a lo largo de este tiempo y cuando las autoridades de la provincia y la cultura están enteradas, aún así los festivales sigan siendo solo de hombres o no cumplan el cupo mínimo. Es una ignorancia elegida o cómoda, nos dicen ‘para la próxima nos enteramos cómo es la ley’ y no debería ser así”, criticó Daniela Calderón, cantante y guitarrista folclórica. Ella logró participar de festivales en El Trapiche y La Carolina, aunque apuntó que su familia es de la zona y por eso hace años que toca la guitarra en las localidades, lo que le dio notoriedad. “Piensan que venimos a quitar un lugar. No pretendemos eso. Queremos trabajar, ocupar los lugares que toda la vida nos han negado. Es una exigencia mínima. Es el descaro, que para todo la mujer tiene que recurrir a una ley: en la música, la política y los sindicatos", dijo.