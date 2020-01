El fútbol de Aseba da un paso para crecer desde la raíz

El semillero del club Aseba tiene un hermoso desafío para 2020: participar con tres categorías en el Torneo Regional de Divisiones Inferiores organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el mismo que disputan Juventud Unida Universitario y Sportivo Estudiantes.

Una idea ambiciosa e inédita para un club puntano que no participa con sus equipos de los torneos federales, pero que apuesta a que sus chicos dispongan de una gran vidriera temprana a nivel nacional.

“Hace algunos años que venimos notando que los mejores jugadores de las distintas divisiones a final de año comienzan a buscar nuevos rumbos con la ilusión de arrancar una carrera. Nuestro propósito es retenerlos, seducirlos, y creemos que Aseba tiene las herramientas como para dárselas”, señala Juan Albornoz, gerente del club.

La idea surgió en la cabeza del coordinador de fútbol de la institución que es Gerardo Gómez, un entrenador que siempre encontró en la competencia su zona de confort.

“A mí la parte competitiva me mueve, porque lo experimenté durante muchos años y este es un club que tiene un plan y, además, mucho futuro. La idea es participar en este torneo sin perder la esencia del club que pone muy alto la importancia de los valores, que es algo que genera mucha confianza en los padres para enviar a sus hijos para que nosotros los formemos”, explicó Gerardo Gómez, el coordinador general que, además, estará a cargo de una de las categorías.

El crecimiento del fútbol infantil en el último lustro ha sido muy marcado en Aseba. De ser un racimo de jugadores que formaban las distintas categorías, el club pasó a tener una matrícula cercana a los 450 futbolistas totales para las diferentes divisiones.

“Queremos que confíen en nuestro proyecto a mediano o largo plazo. Estamos formando el sentido de pertenencia del club, en jugadores y también estamos creando hinchas del club. Le apuntamos a crecer desde ahí”, aseguró Albornoz.

Las categorías con las que competirán serán las Sub 13, Sub 15 y Sub 17, que se acoplarán a la estructura del torneo de inferiores, que hace poco tiempo comenzó a ser regionalizado.

La participación en torneos de esta envergadura no solo les dará un salto de calidad a los jugadores: también va a potenciar a los cuerpos técnicos, que en el roce deportivo encontrarán un curso intensivo de táctica que les permitirá ser mejores profesionales.

“Tenemos que definir algunos grupos de trabajo para las categorías. Yo voy a estar al frente de una de ellas y también trabajando en la coordinación, que es algo que me gusta. Creo que les puedo aportar cosas desde mi experiencia. Siento que soy un poco mejor de lo que era 10 años atrás”, indicó Gerardo Gómez.

El club ya realizó una prueba de jugadores a la que acudieron unos 150 futbolistas, y ya está estipulada la segunda jornada de prueba para el 27 de enero en la sede del club en calle Catamarca, frente al Parque de las Naciones.

No será la única evaluación que Aseba tome antes de embarcarse en esta empresa. También está estipulado que los captadores, con Gómez a la cabeza, salgan a recorrer el interior provincial para sumar buenos valores.

“A la gran contención que ya tiene Aseba por estructura de club, le vamos a agregar el compromiso deportivo. Creo que eso va a generar un poco más de identificación de los chicos con el club, que es nuestra idea para no perder a los buenos jugadores”, cerró Gómez.

Para el "Bancario" el año calendario en materia futbolística ya empezó, y lo hizo de la mejor manera. Y para los dueños de la pelota en el club la rueda no debe de detenerse, porque el proyecto y los pibes así lo requieren.