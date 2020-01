Simeone va por su octavo título como técnico del Atlético de Madrid

El técnico argentino Diego Simeone buscará este domingo el octavo título de su ciclo al frente de Atlético de Madrid, cuando dispute el derbi ante Real Madrid correspondiente a la final de la Supercopa de España, que por primera vez se disputa en Arabia Saudita.

La definición de este título, que desde 1982 hasta el año pasado tuvo el formato de eliminatoria entre el campeón de Liga y de la Copa del Rey, será a las 15 (hora Argentina) en el estadio "King Abdullah Sports City" de la ciudad de Jeddah, situada a orillas del Mar Rojo, distante unos 950 kilómetros al oeste de la capital Riad.

Será también la primera vez que la Supercopa la levante un equipo que no ostente ninguno de esos galardones, puesto que tanto Real como Atlético accedieron a Medio Oriente como segundo y tercero de La Liga 2018/19.

Los clubes de la capital española cuentan con un único antecedente de definición en esta competencia y fue favorable al "Colchonero", que se impuso con un marcador global de 2 a 1 en agosto de 2014.

Esa fue una de las siete conquistas del "Cholo" Simeone en Atlético de Madrid desde su llegada a fines de 2011. Las restantes: Copa del Rey 2013, Liga 2014, Liga de Europa 2012 y 2018 y Supercopa de Europa en esos mismos años.

Real Madrid es un rival sensible para el orgullo del argentino porque le provocó las dos máximas frustraciones de su estadía en Atlético cuando le ganó las finales de la Liga de Campeones de Europa 2014 y 2016, la última con el DT francés Zinedine Zidane, que este domingo irá por su décimo título en la Casa Blanca.

Sin atender estadísticas, el "Cholo" se mostró confiado sobre la posibilidad de reencontrarse con la gloria y destacó que sus jugadores son la "energía" de su convicción.

"Creo en mis jugadores siempre y busco potenciar al club que ha hecho un gran trabajo desde entonces. Desde Falcao para poder entrar en la Champions, que era dificilísimo entonces y que ahora es una un obligación. Veo que tenemos energía y eso me motiva cada día. Mi energía son los futbolistas", apuntó en conferencia de prensa.

Consultado por su evolución como DT desde su llegada al Atlético, el "Cholo" asumió: "Esto es como la vida. Somos mejores con los años. Las experiencias vividas te hacen crecer. Yo creo que he crecido tanto en la vida como en lo deportivo. No hay una situación separada de la vida con esto".

"Ganar es muy bonito pero no creo que pueda opinar de algo que no ha pasado, en lo que pasaría si se gana. Pero está claro que ahora no hay nada más importante para la afición, jugadores, técnicos y directiva que el partido que viene”, dijo.

El Atlético acumula un invicto de seis partidos en el último mes (un empate y cinco triunfos).

La estadística reciente de Real Madrid es aún mejor: lleva quince encuentros sin perder, con diez triunfos y cinco empates. Comparte el primer puesto de La Liga con Barcelona y no pierde desde el 19 de octubre del año pasado cuando cayó en Mallorca.