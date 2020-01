Un cantante en busca de un símbolo de paz

Darío Villegas es cantante, compositor y pianista, y si bien hace 18 años que está en la música, hace seis que se animó a dejar el confort de las bandas y ser solista. “Me abría de los grupos porque siempre busqué mutar, hasta que dije basta y me volqué a mi propia música, ahora solo reniego conmigo mismo”, rió el villamercedino, que se abocó al rock en fusión con el folclore y algunas incursiones en el pop latino.

Todo comenzó para Darío a los 8 años, cuando se dio cuenta que la música era lo suyo. “Mis viejos me mandaron a un profesor, me gustó mucho y así arranqué. A los 15 años formé mi primer banda, llamada "Arca", tocábamos en bares y boliches, incluso llegamos a Buenos Aires”, detalló el cantautor de 33 años.

Luego, Villegas reconoce que anduvo sin rumbo y pasó de banda en banda, algunas de ellas todavía vigentes como “Activistas” y “Los griegos”. También participó como invitado en otras agrupaciones, algo que por momentos aún hace.

Sin embargo, sus mayores logros los hizo como solista y uno de ellos fue la semana pasada, cuando estuvo en el estudio de Casa de la Música para grabar su primer EP compuesto de cuatro temas, uno propio y tres covers. “Hacer música de manera profesional cuesta mucho dinero y sin esta posibilidad hubiese sido casi imposible para mí, y para los artistas locales, acceder”.

Las canciones elegidas fueron “Buscando un símbolo de paz”, de Charly García; “Seminare” de Serú Girán, “Imagine”, de John Lennon en una versión en español y “Realidad”, de su propio repertorio. “Habla sobre los niños que viven en situación de calle. Generalmente hago canciones de propuesta, no de protesta, porque hablan de temáticas sociales”, explicó el cantante, que compone hace ocho años.

En su repertorio abarca temas como la adicción drogas o los temores de un joven de pueblo que se va a vivir a la ciudad. "Hay un tema que se llama 'Martín' y habla sobre la vida de un chico que murió por una sobredosis. Todas mis canciones tienen un trasfondo", agregó.

Darío sueña con vivir de la música, y si bien da clases y toca en bares, pubs y otros locales de comida, aspira a más. "Vivo del arte, no como me gustaría, pero alcanza para el día a día. No puedo mantenerme solo con el trabajo que produzco, sino que tengo que tocar canciones conocidas para que la gente pueda tararear y aplaudir", reconoció el músico, que cuando puede y el público lo amerita, disfruta de mostrarle su propio repertorio.