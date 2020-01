Se agranda el futsal femenino: habrá Primera B en San Luis

El Torneo de Futsal Femenino, organizado por la Liga Sanluiseña de Fútbol, duplicará el número de equipos en la cancha a partir de este año: se viene la Primera B para las damas. Esta división se sumará a la Primera A, que el año pasado tuvo a doce equipos compitiendo por la corona que finalmente ganó Amine, las “Violetas” lideradas por la capitana Daiana Alaniz.

“Los doce equipos que están en la A van a mantener esa división y ahora trataremos de tener doce equipos más en la Primera B. Ahí entrarían los nuevos. A partir de este año habrá ascenso y descenso en el femenino”, explicó Camila Pereyra Zarandón, la delegada del futsal femenino dentro del Departamento de Futsal de la Liga Sanluiseña de Fútbol.

El Departamento tomó la decisión de ampliar el lugar en las canchas para las damas, tras reunirse con los equipos que actualmente compiten en la disciplina. “La mayoría nos dijo que está formando el femenino. Algunos de ellos son Club Handball San Luis, San Fernando, El Verde, La Merced, Patriotas, Las Chacras Futsal, Artegraf y Los Amigos. También hay equipos que aún no compiten en ninguna categoría de futsal y están interesados en sumarse con chicas, ciertas instituciones que juegan fútbol 11, por ejemplo. Pero vamos a priorizar a quienes ya están dentro del futsal y tienen un proyecto a largo plazo, con la idea de desarrollar el fútbol de salón femenino en divisiones formativas también. En caso de no llegar a los 12 equipos, tendremos en cuenta otros proyectos que todavía no trabajan con nosotros y tienen personería jurídica. Invitamos a los grupos de amigas que se acerquen a los planteles masculinos de futsal. A veces ellos no tienen equipos femeninos por falta de entrenadores, tiempo o presupuesto, pero las pueden albergar”, dijo la delegada.

Camila Pereyra. "Vamos a priorizar el ingreso de equipos que ya tienen planteles en otras categorías de la disciplina". Foto: Nicolás Varvara.

Además de la nueva categoría para damas, el 2020 tendrá otras dos que ya están confirmadas: Sub 17 y Senior +35, ambas masculinas.

El fútbol de salón puntano terminó el 2019 con 48 equipos entre las divisiones: Primera Masculina, B Masculina, Primera Femenina y Sub 19.

“La idea es sumar más equipos y que podamos llegar a tener hasta 102. Para eso vamos a necesitar la confirmación de algunas canchas. Ese es el principal inconveniente: no tenemos una cancha fija todos los fines de semana”, aseguró Camila. Y recordó que Amine es el representante local femenino para el Nacional: “Trataremos de que puedan ocupar esa plaza directamente y que no tengan que disputarla con Villa Mercedes, ya nosotros tenemos un Torneo de Futsal Femenino organizado por la Liga Sanluiseña de Fútbol”.

En marzo, aún sin fecha exacta, empezará a rodar la pelota en la capital puntana. La expectativa se nota en las redes sociales, donde los clubes ya buscan incorporar jugadores y jugadoras a sus filas. Nadie quiere dar ventaja, por eso mueven las fichas desde enero.