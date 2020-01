Rescataron a dos perros de una vivienda: uno convulsionaba y el otro estaba lastimado

Según la encargada de la canera, Soledad Martínez, en la casa, ubicada en la calle Urquiza 876, quedaron al menos 11 animales más amontonados y en condiciones precarias.

Este jueves alrededor de las 17 allanaron una vivienda de la que rescataron a dos perros: uno de ellos convulsionaba y el otro estaba herido. Los animales fueron sacados por la encargada de la canera de la Municipalidad de Villa Mercedes, Soledad Martínez. Vivían en condiciones precarias en una casa ubicada en la calle Urquiza, en el barrio Las Mirandas de Villa Mercedes.

Lastimado. En la canera se ocuparon de darle un hogar.

Según manifestó Martínez al portal de noticias “FM Latina”, que transmitió en vivo el momento en el que liberaban a los perros, los 11 animales que quedaron en la casa están atados a una cadena, amontonados, para comer tienen carne en mal estado, lloran por la noche, y los utilizan para cazar chanchos.

“Encontramos 13 perros. Al que sacamos de la casa primero, no lo podíamos liberar porque convulsionaba y los que estaban a su alrededor eran muy grandes. Están atados todos juntos. En los recipientes había achuras en mal estado. El agua que tienen para tomar está caliente. También pudimos rescatar al dogo que tiene la cabeza lastimada. Aún nos quedan los otros que están gordos, pero atados. Había muy mal olor y estaba todo sucio. Seguro cuando vayamos no van a estar, la prioridad era sacar este y salvarle la vida, en el camino tuvimos que reanimarlo”, dijo Martínez y añadió que el propietario de la vivienda es de apellido Pelaitay.

Según la ayudante de veterinaria de la canera, Paula Poccio, el perro que convulsionaba es un galgo negro. “Recibí a los dos. El más grave además tiene moquillo, está muy flaco, sucio, deshidratado y no camina. El dogo blanco tiene una lesión en la frente en medio de los ojos, lo curamos y lo aislamos. Están en total estado de abandono, sucio, flaco, y con cicatrices”, aseguró.

La rescatista logró sacar al animal, que no podía ponerse de pie. Lo subieron a una camioneta con la ayuda de una carretilla. “Estaba tirado al sol. Vamos a tratar de salvarlo, seguro va a encontrar un hogar. La casa no es del dueño de los perros”, aclaró Martínez y agregó que la denuncia fue hecha por otra proteccionista, debido a que los vecinos no se animaban a denunciar a los propietarios de la vivienda.

“La gente no denuncia por miedo, los vecinos tienen miedo. Gracias a la jueza Antonella Panero Magnano, que dio la orden, vamos a intentar salvarle la vida a este animal. Estamos contentos de haberlo sacado de ese lugar”, afirmó.