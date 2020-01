“Estoy muy feliz por poder jugar con River en mi ciudad”

Estoy feliz porque vamos a pisar la cancha de La Pedrera, que es hermosa y está en mi querida ciudad. Ir a jugar a mi provincia me provoca sensaciones muy lindas. No me lo esperaba. Ocurrió ahora que estoy en River, en el momento justo. Lo único que quiero es que River, Boca y la Selección de San Luis disfruten de este triangular. Algunas jugadoras de la Selección fueron mis compañeras en Aviador Origone, van a tener la oportunidad de jugar con dos equipos con los que van a poder aprender y sacar muchas cosas. Yo espero que el fútbol femenino de San Luis siga creciendo, este es un gran paso”. La que habla es Martina Del Trecco, la mercedina de 18 años que viste los colores de River Plate. Y se refiere a la Copa de Verano que jugarán las “Millonarias”, Boca Juniors y la Selección de San Luis, en La Pedrera del 26 al 31 de enero (Ver: Boca y River llegan a La Pedrera).

La Primera del Fútbol Femenino del Club Atlético River Plate realiza la pretemporada en Neuquén, desde hace tres días. Dentro de las 27 jugadoras que llevó el director técnico Daniel Reyes, está Martina. La futbolista retomó los entrenamientos con las “Millonarias” el 9 de enero, junto al resto de sus compañeras, en Buenos Aires.

El equipo de Reyes empezó el 2020 bien dulce. El sábado River venció a Nacional en Uruguay por la Copa Desafío (en la previa a la derrota de los conducidos por Marcelo Gallardo). Derrotó a las locales 4 a 3 en los penales después de un partido que terminó 0 a 0. Del Trecco no fue convocada para el viaje: se quedó siguiendo con la puesta a punto en el predio del “Monumental”, ya que aún no tiene el alta de la lesión que sufrió con la Selección argentina Sub 20, en un amistoso con el seleccionado uruguayo el 10 diciembre pasado. Ese día hizo un gol y poco después recibió un rodillazo en la mandíbula. Sufrió una doble fractura del maxilar inferior, fue operada inmediatamente en la Clínica Española, en Montevideo, y siguió el tratamiento que le dieron los médicos de la AFA. Descansó en su Villa Mercedes natal y tras la Navidad volvió temporalmente a Buenos Aires para que le sacaran los puntos de la boca que le habían quedado de la cirugía. Pero aún conserva dos tornillos de cada lado del maxilar.

“Estoy muy bien. Nos quedamos en Neuquén hasta el 18 y el 21 me dan el alta definitiva”, contó Marti desde La Patagonia. Allí se hospeda en el Hotel Howard Johnson y trabaja en el Gimnasio Terra Sede Oeste y en las canchas del Club Atlético Neuquén, bajo las indicaciones de Reyes, Nicolás Loncharich y Tomás Mango (preparadores físicos).

La puesta a punto es exigente. “Estamos haciendo doble turno: a la mañana gimnasio de manera muy intensa, y por la tarde un poco de técnica, táctico y corremos bastante. Yo puedo hacer casi todo, salvo algunos ejercicios que impliquen contacto, pero ya el 21 me sacan los tornillos y voy a poder jugar al día siguiente. Gracias a Dios estoy rebien, me duele muy poquito y voy recuperándome lentamente”, contó la jugadora que debutó con “La Banda” con gol incluido, el 29 de septiembre ante Platense. Y volvió a marcar ante San Lorenzo el 25 de noviembre para darle el empate 1 a 1 a su equipo.

El 2019 fue soñado para la ex Aviador Origone: fue la primera futbolista sanluiseña en jugar en el Torneo Profesional Femenino, sumó minutos en Núñez con el club de sus amores y fue convocada por Carlos Borrello, en varias citaciones, para el Seleccionado Femenino Sub 20. Por su esfuerzo y perseverancia, El Diario de la República la eligió como una de sus destacadas. Y el Círculo de Periodistas Deportivos de San Luis la dio como ganadora de la terna “Fútbol Nacional”, en la que también estaban nominados Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund) y Juan Andrada (Godoy Cruz). También fue distinguida en Villa Mercedes, durante la entrega de los “Premios Ónix del Deporte”, en la categoría Fútbol Femenino.

Talento, paciencia y dedicación son las claves de su carrera futbolística, que recién empieza a germinar. Lo sabe Daniel Reyes, quien no dejó de contactarla cuando ella aún no estaba decidida a echar raíces definitivamente en Buenos Aires. Suda Del Trecco en el sur, lleva la sonrisa marcada de aquellos que hacen lo que aman y saben que lo mejor está por venir.