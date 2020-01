Dos pitbull atacaron a una joven en Mar del plata

Dos perros pitbull atacaron a una joven de 23 años en Mar del Plata y le ocasionaron serias heridas. Tras varios episodios de este tenor los vecinos pidieron al municipio marplatense que estableciera una serie de medidas para tratar de evitar este tipo de hechos.

La víctima fue Lara Dodds, de 23 años, fue atacada por los dos canes en la zona de calles Formosa y 14 de Julio, del barrio San José. La joven describió lo que sucedió a través de las redes sociales y puntualizó que "sí hoy puedo escribir esta publicación es porque tuve la suerte de no caerme y que me mataran mordiendo, o de que un grupo de solidarios vecinos me abrieran sus puertas, de no ser así hubiese perdido la pierna".

Lara detalló al portal local, "Puntonoticias", que ese día volvía a su casa y fue atacada por los dos perros, uno color gris y otro color negro. "Se abalanzaron sobre mí atacando directamente mis piernas, después de muchas mordidas corrí hacia la calle como pude por ayuda, pasaron dos autos y no frenaron. Los perros corrieron hacia la calle para seguir mordiéndome. Salí descalza gritando al medio de la calle ayuda y un auto se interpuso entre los perros y yo para que paren de atacarme", relató la joven.

"Me quiero subir al auto y no me dejaron subir, logran seguir mordiéndome y ahí es cuando veo la casa abierta de un grupo de vecinos que estaba reunido, logré escaparme como pude y correr hacia su casa para que me asistieran", comentó.

Según testigos, el dueño de los perros se llama Federico, vive en la calle 14 de julio 3916, entró a los perros y se escondió adentro de su domicilio y ya tiene varias denuncias por hechos similares. En noviembre pasado, el gobierno del entonces intendente Carlos Arroyo presentó medidas para el control de perros temperamentales.

Fue elaborado con conjunto con el Departamento de Zoonosis y establece las responsabilidades y obligaciones de propietarios de este tipo de mascotas. Además, se tipifican las distintas sanciones a infracciones como abandono en la vía pública, mordeduras que provoquen y la falta de salubridad y seguridad de los canes, entre otras faltas.